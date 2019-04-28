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Складной Moto RAZR 2019 показали на официальных изображениях

Складной смартфон Moto RAZR 2019 показали на официальных изображениях. Ожидаемая новинка получит необычный дизайн, интересную упаковку и, судя по всему, обойдется без привычного порта для наушников.
Складной Moto RAZR 2019 показали на официальных изображениях

Moto RAZR 2019 - это долгожданный складной смартфон, о чьем существовании уже хорошо известно всем, кто не слишком далек от современного рынка гаджетов, хотя никаких анонсов устройства еще не было. Новинку показали на официальных изображениях, но при этом непонятно, это скриншоты из видео или полноценные рендеры. Тем не менее, эксперты не сомневаются в подлинности картинок.

В раскрытом виде Moto RAZR 2019 напоминает обычный современный смартфон с безрамочным экраном, удивляют только его размеры, он очень длинный. При этом устройство можно сложить, как и предполагалась, новинка окажется идейным преемником раскладушки Motorola RAZR, выходившей в начале 2000-х годов.

На официальных изображениях также представлен полный комплект поставки смартфона Moto RAZR 2019. Устройство получит необычную упаковку, включающую в себя широкий набор дополнений. Самым интересным из них является переходник для гарнитуры, а это значит, что новинка не будет иметь порта для прямого подключения наушников.
Складной Moto RAZR 2019 показали на официальных изображениях

Несмотря на появление официальных изображений складного Moto RAZR 2019, до сих пор неизвестно, когда состоится его презентация. При этом эксперты отмечают, такие новости говорят о скором анонсе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:42

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