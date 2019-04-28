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“Каждый частично умирал”: Анфиса Чехова поздравила поклонников с Пасхой

Популярная телеведущая Анфиса Чехова поздравила россиян с Пасхой, опубликовав соответствующий пост на своей странице в сети Instagram. Артистка прочитала стихи, адресованные предавшим ее людям.
“Каждый частично умирал”: Анфиса Чехова поздравила поклонников с Пасхой

На опубликованном видео Анфиса Чехова прочитала стихотворение собственного сочинения, где высказалась по поводу веры и предательства. Телеведущая уверена, что каждый несет свой крест и имеет собственное воскрешение. Чехова считает, что каждый частично умирал после предательства, к чему также могли привести трагические потери. Чтобы воскресить себя к жизни артистка советует простить, принять и отпустить. Анфиса Чехова поздравила всех “воскресших” после страшных разочарований, а также тех, кто не отчаялся и нашел в себе силы жить дальше.

Поклонники артистки в комментариях отметили, что поздравление Анфисы Чеховой оставило неизгладимое впечатление и “пробрало до дрожи”. Многие признались в любви кумиру, а также назвали ее талантливой во всех сферах. Стихи Анфисы Чеховой были названы сильными, а прочтение в исполнении автора — завораживающим.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:26

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