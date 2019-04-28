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Эксперт рассказал о возникновении «любовных треугольников»

Семейный психотерапевт Роберт Тайбби рассказал, как и почему возникают «любовные треугольники». Всему виной проблемы в текущих отношениях, а также активизация выработки гормона окситоцина, что приводит к усилению желания.
Эксперт рассказал о возникновении «любовных треугольников»

Эксперт отмечает, главная привлекательная сторона нового романа – это химическая реакция организма на другого партнера. Это приводит к серьезному изменению состояния человека, его восприятия и эмоций, именно поэтому люди, попавшие в «любовный треугольник», готовы разорвать текущие отношения или даже уйти из семьи. Существует и другие факторы, которые делают нового партнера более желанным. Один из них – такому возлюбленному куда интереснее слышать истории о человеке, ведь он их не знает и поэтому у него существует искренняя заинтересованность, что приводит к еще большему сближению людей.

За общий эмоциональный фон отвечает гормон окситоцин, который вырабатывается в течении первых 9-18 месяцев отношений, а затем он пропадает. Появление нового партнера приводит к очередному витку химических реакций в организме человека, и поэтому люди готовы на многое, лишь бы сохранить подобные ощущения.
Эксперт рассказал о возникновении «любовных треугольников»

Семейный психотерапевт отмечает, бороться с природой очень сложно, поэтому в «любовных треугольниках» нельзя принимать поспешных решений и необходимо давать чувствам «остыть», иначе в будущем можно сожалеть о неправильном решении, сделанном на эмоциях. Также необходимо разобраться в текущих отношениях и решить имеющиеся в них проблемы.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:18

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