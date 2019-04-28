Пользователи Сети заподозрили, что Татьяна Брухунова беременна

Это уже не первый случай, когда Татьяну Брухуннову подозревают в беременности. Однако информация так и не подтвердилась. На этот раз новая волна сплетен вызвала реакцию у «возлюбленной Петросяна». Она сказала: «Кофта потеплее и, видимо, «да». Хотя если верить СМИ, то это моё перманентное состояние», - тем самым опровергнув все догадки. Кроме этого помощница комика находится в отличной физической форме.Однако это не успокаивает фанатов, и они продолжают верить в свою идею. Напомним, что Брунхунова стала известной после начала бракоразводного процесса в семье Евгения Петросяна. Ей сразу дали статус новой возлюбленной известного юмориста.