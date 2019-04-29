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Ларисе Удовиченко исполняется 64 года: Интересные факты из жизни актрисы

Советской и российской актрисе Ларисе Удовиченко 29 апреля исполняется 64 года, в связи с чем журналисты издания “Дни 24” вспомнили о ярких моментах из биографии звезды. Артистка имела профессиональные взлеты, а также пережила семейную трагедию.
Ларисе Удовиченко исполняется 64 года: Интересные факты из жизни актрисы

Народная артистка России Лариса Удовиченко родилась в Вене в семье военного врача и начинающей актрисы. Однако мать звезды не блистала на экране из-за нестабильной профессии мужа. После того, как отец звезды закончил службу на территории Австрии, семья переехала в Одессу, а без родителей Удовиченко осталась совсем в юном возрасте.

Так сложилось, что Удовиченко попала в театральную студию, работавшую при Одесской киностудии. Учась в 8 классе, она наткнулась на объявление о наборе и сразу отправилась на конкурс. На занятие ее приняли сразу, а во время учебы ее заметил режиссер Александр Павловский.
Ларисе Удовиченко исполняется 64 года: Интересные факты из жизни актрисы

Уже в 10 классе Лариса Удовиченко смогла дебютировать в короткометражке “Счастливый Кукушкин”, режиссером ленты выступил Александр Павловский. Последний пригласил актрису для участия в фильмах “И черт с нами” и “Ребенок к ноябрю”. Первую более солидную роль артистка смогла заполучить уже 1974 году, когда появилась в кинокартине “Дочки-матери”, которую снимали под началом Сергея Герасимова.

В 1976 году Лариса Удовиченко окончила ВГИК, а к 64 годам успела появиться примерно в 120 фильмах. Популярность актриса снискала после роли в проекте “Место встречи изменить нельзя”. Артистка имеет опыт работы в киножурнале “Ералаш”, а также является академиком премии “Ника”.
Ларисе Удовиченко исполняется 64 года: Интересные факты из жизни актрисы

Лариса Удовиченко была замужем три раза, но первая свадьба с Александром Панкратовым была фиктивной. Вторым супругом звезды стал кинорежиссер Андрей Эшпай, а третьим — пианист Геннадий Болгарин. Сын актрисы скончался от передозировки наркотиков в возрасте 33 лет. Дочь Мария Удовиченко пошла по стопам матери, окончив РАТИ и получив опыт съемок в комедии “Шуб-баба Люба!”
Ларисе Удовиченко исполняется 64 года: Интересные факты из жизни актрисы

Ларису Удовиченко называют обладательницей многогранного актерского таланта, благодаря которому она может исполнить легкие комедийные роли, а также тяжелые драматические. Несмотря на застой в карьере в 90-х годах она смогла вернуть славу благодаря съемкам в сериалах. Актрису можно увидеть в современных многосерийных фильмах, например, “Отель счастливых сердец” и “Барс”.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:04

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