АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Операции по снижению веса повышают риск осложнений при беременности
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Медики объяснили, почему нельзя пить кофе на голодный желудок

Медики объяснили людям, почему нельзя пить кофе по утрам, особенно на голодный желудок. Данный напиток способен привести к нарушению пищеварения и спровоцировать выработку кортизола, что сделает человека еще более сонным.
Медики объяснили, почему нельзя пить кофе на голодный желудок

Диетологи по всему миру сходятся во мнении, что кофе нельзя пить на голодный желудок, особенно утром. В таком случае этот горячий напиток приведет к образованию в данном органе кислоты, способной повредить его слизистую оболочку. Впоследствии это может привести не только к началу изжоги, но и хроническим заболеваниями желудка, а затем и комплексным проблемам всей пищеварительной системы.

Индийский медик из больницы Аполлона Приянка Рохтаги рассказал, как человек может снизить вред питья кофе на голодный желудок. По словам диетолога, негативное воздействия горячего напитка на данный орган может быть уменьшено путем добавления в него сахара и сливок. Также индийский специалист рекомендует людям останавливать выбор на небольшой порции.

Пить кофе на голодный желудок противопоказано людям, страдающим гастритом и проблемами с кислотностью. Медики рекомендуют им перед употреблением этого горячего напитка съесть какую-то полезную и сытную пищу, способную быстро запустить процесс пищеварения. Отдельно диетологи отметили, что утренний кофе, несмотря на сложившийся стереотип, приводит не к активизации организма, а наоборот – к его сонливости.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики обеспокоены ростом несчастных
Сергей Лазарев показал, как учит сына
Медики объяснили, почему нельзя пить
Эксперт рассказали о шести запретах на
Андрей Григорьев-Аполлонов попросил
Ученые нашли связь между ожирением и
Ирина Понаровская назвала присвоение ей
Путешественник из Франции Жан-Жак Савен
Эксперты рассказали о пользе и вреде
Xiaomi представила игровое кресло
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Ученые: Операции по снижению веса
Патриарх Кирилл раскритиковал
Владимир Путин поздравил россиян с
Наталья Рудова поздравила поклонников с
Hyundai проводит финальные тесты нового
Элина Быстрицкая из-за сложного
Эксперты составили рейтинг самых
Всплыла информация о многочисленных
Андрейченко раскритиковала Дунаевского
Микроминиатюрист Владимир Анискин
Эксперты сравнили российскую БМП Т-15 с
Светлана Лобода поздравила подписчиков
Эксперты рассказали интересные факты о
Букмекеры делают ставки на портрет и
Ученые проследили историю совместного
Издание National Interest озвучило
Диетологи рассказали, как сохранить
Под Волгоградом в ДТП с двумя
Лев Лещенко в прошлом работал слесарем
Просмотреть все новости