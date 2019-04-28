Медики объяснили, почему нельзя пить кофе на голодный желудок





Диетологи по всему миру сходятся во мнении, что кофе нельзя пить на голодный желудок, особенно утром. В таком случае этот горячий напиток приведет к образованию в данном органе кислоты, способной повредить его слизистую оболочку. Впоследствии это может привести не только к началу изжоги, но и хроническим заболеваниями желудка, а затем и комплексным проблемам всей пищеварительной системы.Индийский медик из больницы Аполлона Приянка Рохтаги рассказал, как человек может снизить вред питья кофе на голодный желудок. По словам диетолога, негативное воздействия горячего напитка на данный орган может быть уменьшено путем добавления в него сахара и сливок. Также индийский специалист рекомендует людям останавливать выбор на небольшой порции.Пить кофе на голодный желудок противопоказано людям, страдающим гастритом и проблемами с кислотностью. Медики рекомендуют им перед употреблением этого горячего напитка съесть какую-то полезную и сытную пищу, способную быстро запустить процесс пищеварения. Отдельно диетологи отметили, что утренний кофе, несмотря на сложившийся стереотип, приводит не к активизации организма, а наоборот – к его сонливости.