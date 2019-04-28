АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Операции по снижению веса повышают риск осложнений при беременности
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Ученые: Операции по снижению веса повышают риск осложнений при беременности

Британские ученые предупредили женщин, которые перенесли операцию по снижению веса, о повышенном риске возникновения осложнений беременности и родов. Соответствующую статистику приводят на Европейском конгрессе по ожирению, открытом в Глазго.
Ученые: Операции по снижению веса повышают риск осложнений при беременности

Женщины, которые перенесли операцию по снижению веса, имеют более высокий риск развития осложнений во время беременности. Их дети могут родится преждевременно, с недовесом и врожденными аномалиями. Эксперты сравнили и проанализировали около 14 800 беременностей у женщин, ранее перенесших операцию по снижению веса. Данные сопоставили с результатами 4 миллионов беременностей у матерей, которые не подвергались таким вмешательствам. Результаты показывают, что женщины с бариатрической хирургией в анамнезе и желудочным шунтированием подвергаются гораздо большему риску нескольких неблагоприятных перинатальных исходов. Этим женщинам требуется особая поддержка при беременности. Ученые подчеркивают важность пищевых добавок и дополнительного мониторинга роста и развития плода.

Дети, родившиеся после операции по снижению веса, имели на 57% больше шансов быть недоношенными, на 29% с большей вероятностью иметь врожденные аномалии и на 41% - быть госпитализированными в отделение интенсивной терапии новорожденных. Пока не ясно, как операция по снижению веса может повлиять на развитие плода, но достоверно известно, что люди, перенесшие бариатрическую операцию, чаще страдают дефицитом питательных микроэлементов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Ученые: Операции по снижению веса
Патриарх Кирилл раскритиковал
Владимир Путин поздравил россиян с
Наталья Рудова поздравила поклонников с
Hyundai проводит финальные тесты нового
Элина Быстрицкая из-за сложного
Эксперты составили рейтинг самых
Всплыла информация о многочисленных
Андрейченко раскритиковала Дунаевского
Микроминиатюрист Владимир Анискин
Эксперты сравнили российскую БМП Т-15 с
Светлана Лобода поздравила подписчиков
Эксперты рассказали интересные факты о
Букмекеры делают ставки на портрет и
Ученые проследили историю совместного
Издание National Interest озвучило
Диетологи рассказали, как сохранить
Под Волгоградом в ДТП с двумя
Лев Лещенко в прошлом работал слесарем
Алла Пугачева поздравила фанатов с
Минздрав: Ожирение делает мужчину
Аналитик рассказал об отношении США к
Кудрявцева напомнила Павлиашвили о
Криштиану Роналду забил 600-й гол в
Эксперты определили наиболее уязвимые
Ученые: Стресс на работе увеличивает
Эксперты: Голуби распространяют не
Проигравшим дочери Алсу детям
Психологи рассказали, как вычислить
Просмотреть все новости