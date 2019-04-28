Ученые: Операции по снижению веса повышают риск осложнений при беременности
Британские ученые предупредили женщин, которые перенесли операцию по снижению веса, о повышенном риске возникновения осложнений беременности и родов. Соответствующую статистику приводят на Европейском конгрессе по ожирению, открытом в Глазго.
Женщины, которые перенесли операцию по снижению веса, имеют более высокий риск развития осложнений во время беременности. Их дети могут родится преждевременно, с недовесом и врожденными аномалиями. Эксперты сравнили и проанализировали около 14 800 беременностей у женщин, ранее перенесших операцию по снижению веса. Данные сопоставили с результатами 4 миллионов беременностей у матерей, которые не подвергались таким вмешательствам. Результаты показывают, что женщины с бариатрической хирургией в анамнезе и желудочным шунтированием подвергаются гораздо большему риску нескольких неблагоприятных перинатальных исходов. Этим женщинам требуется особая поддержка при беременности. Ученые подчеркивают важность пищевых добавок и дополнительного мониторинга роста и развития плода.
Дети, родившиеся после операции по снижению веса, имели на 57% больше шансов быть недоношенными, на 29% с большей вероятностью иметь врожденные аномалии и на 41% - быть госпитализированными в отделение интенсивной терапии новорожденных. Пока не ясно, как операция по снижению веса может повлиять на развитие плода, но достоверно известно, что люди, перенесшие бариатрическую операцию, чаще страдают дефицитом питательных микроэлементов.
Женщины, которые перенесли операцию по снижению веса, имеют более высокий риск развития осложнений во время беременности. Их дети могут родится преждевременно, с недовесом и врожденными аномалиями. Эксперты сравнили и проанализировали около 14 800 беременностей у женщин, ранее перенесших операцию по снижению веса. Данные сопоставили с результатами 4 миллионов беременностей у матерей, которые не подвергались таким вмешательствам. Результаты показывают, что женщины с бариатрической хирургией в анамнезе и желудочным шунтированием подвергаются гораздо большему риску нескольких неблагоприятных перинатальных исходов. Этим женщинам требуется особая поддержка при беременности. Ученые подчеркивают важность пищевых добавок и дополнительного мониторинга роста и развития плода.
Дети, родившиеся после операции по снижению веса, имели на 57% больше шансов быть недоношенными, на 29% с большей вероятностью иметь врожденные аномалии и на 41% - быть госпитализированными в отделение интенсивной терапии новорожденных. Пока не ясно, как операция по снижению веса может повлиять на развитие плода, но достоверно известно, что люди, перенесшие бариатрическую операцию, чаще страдают дефицитом питательных микроэлементов.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:28