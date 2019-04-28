Ученые: Операции по снижению веса повышают риск осложнений при беременности





Женщины, которые перенесли операцию по снижению веса, имеют более высокий риск развития осложнений во время беременности. Их дети могут родится преждевременно, с недовесом и врожденными аномалиями. Эксперты сравнили и проанализировали около 14 800 беременностей у женщин, ранее перенесших операцию по снижению веса. Данные сопоставили с результатами 4 миллионов беременностей у матерей, которые не подвергались таким вмешательствам. Результаты показывают, что женщины с бариатрической хирургией в анамнезе и желудочным шунтированием подвергаются гораздо большему риску нескольких неблагоприятных перинатальных исходов. Этим женщинам требуется особая поддержка при беременности. Ученые подчеркивают важность пищевых добавок и дополнительного мониторинга роста и развития плода.Дети, родившиеся после операции по снижению веса, имели на 57% больше шансов быть недоношенными, на 29% с большей вероятностью иметь врожденные аномалии и на 41% - быть госпитализированными в отделение интенсивной терапии новорожденных. Пока не ясно, как операция по снижению веса может повлиять на развитие плода, но достоверно известно, что люди, перенесшие бариатрическую операцию, чаще страдают дефицитом питательных микроэлементов.