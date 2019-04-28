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Певица МакSим потеряла память после ДТП

Российская певица МакSим совсем недавно пострадала в серьезном ДТП, в результате которого она ненадолго потеряла память. Представитель артистки отметил, что в настоящий момент состояние исполнительницы улучшилось, но врачи все равно характеризуют его среднетяжелым.
Певица МакSим потеряла память после ДТП

Новую информацию о состоянии МакSим сообщила Маргарита Соколова. По ее словам, Марина Абросимова, так на самом деле зовут артистку, начинает приходить в себя и вспоминать некоторые фрагменты случившегося. Первое время певица вообще не знала, что произошло и почему она оказалась в больнице с множественными ушибами и гематомами. Сейчас артистка уже понимает, что случилось ДТП, но подробностей до сих пор не помнит.

По словам Маргариты Соколовой, общее состояние МакSим улучшилось, хотя врачи характеризуют его как средней тяжести. Артистку до сих пор мучает температура и постоянные головные боли, но это наименьшее, что может случится с человеком, попавшим в настолько серьезное ДТП. Представитель исполнительницы отметила, что уже в среду ситуация должна проясниться, и она сразу сообщит новую информацию общественности. По ее словам, водитель машины, отвозивший звезду в аэропорт, не получил ни одной царапины, а вот артистке повезло куда меньше.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:30

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