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Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил население страны с величайшим христианским праздником – Пасхой. Об этом сообщает пресс-служба президента России.
Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

Пасха – величайший христианский праздник. Он отмечается ежегодно, но в разный день, который высчитывается по лунно-солнечному календарю. В этот день воскрес сын Божий, и все верующие празднуют это событие.

В своем обращении Владимир Путин подчеркнул важность этого праздника, а также большое влияние церкви на общество. Он уверен, что именно вера способствует культурному воспитанию молодого поколения, сохраняя в них ценности к традициям. Также президент России подчеркнул самоотверженную работу служителей церкви, которая достойна высшего признания.

Напомним, что в этом году христианская Пасха отмечается 28 апреля, в то время как католики её отметили 21 апреля.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:11

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