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Наталья Рудова поздравила поклонников с Пасхой

Актриса Наталья Рудова опубликовала в сети Instagram поздравительный пост, посвященный Пасхе. Звезда пожелала поклонникам верить в чудеса.
Наталья Рудова поздравила поклонников с Пасхой

На странице в сети Instagram Натальи Рудовой была опубликована новая фотография актрисы, на которой она позирует в белом легком платье. Поклонники в комментариях заметили православный нательный крест у звезды, а также отсутствие бюстгальтера. Большинство фолловеров ответили на поздравления с наступлением светлого праздника Пасхи, пожелав Рудовой всего хорошего.

Поздравить поклонников с Пасхой успели многие отечественные звезды, которые активно делятся подробностями того, как они отмечают этот православный праздник. В частности, Евгений Петросян, Дарья Донцова, Ольга Бузова и Светлана Бондарчук побывали в храме, где освятили пасхальные куличи и яйца. Алла Пугачева тоже озвучила свои поздравления через соцсети, а ее дочь Лиза по этому поводу даже рассказала стихотворение.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:55

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