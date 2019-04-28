Наталья Рудова поздравила поклонников с Пасхой

На странице в сети Instagram Натальи Рудовой была опубликована новая фотография актрисы, на которой она позирует в белом легком платье. Поклонники в комментариях заметили православный нательный крест у звезды, а также отсутствие бюстгальтера. Большинство фолловеров ответили на поздравления с наступлением светлого праздника Пасхи, пожелав Рудовой всего хорошего.Поздравить поклонников с Пасхой успели многие отечественные звезды, которые активно делятся подробностями того, как они отмечают этот православный праздник. В частности, Евгений Петросян, Дарья Донцова, Ольга Бузова и Светлана Бондарчук побывали в храме, где освятили пасхальные куличи и яйца. Алла Пугачева тоже озвучила свои поздравления через соцсети, а ее дочь Лиза по этому поводу даже рассказала стихотворение.