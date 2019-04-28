Путешественник из Франции Жан-Жак Савен пересек Атлантику в бочке





Сейчас Савен находится на территории Карибского моря, что ознаменовало завершение его большого заплыва через Атлантический океан. Француз был в плавании 122 дня и 9 часов, а после путешествия он имеет намерение отдохнуть на трэверзе, сделав остановку в порту. На данный момент вопрос доставки бочки во Францию не решен, и она свободно дрейфует по течению, направляясь в сторону Флориды. Как известно, судно не имеет собственного мотора, а перемещается посредством течения и ветров. У судна также нет паруса, а выглядит оно как имеющий цилиндрическую форму контейнер оранжевого цвета длиной в три метра.Внутри бочки предусмотрено пространство для кухни, места для сна, столика и спецоборудования. Следующей целью Жан-Жака Савена станет самостоятельное пересечение пролива Ла-Манш.