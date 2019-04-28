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Путешественник из Франции Жан-Жак Савен пересек Атлантику в бочке

Вечером минувшей субботы путешественник Жан-Жак Савен успешно завершил заплыв через Атлантический океан. Свое необычное приключение 72-летний житель Франции совершал, находясь в бочке.
Путешественник из Франции Жан-Жак Савен пересек Атлантику в бочке

Сейчас Савен находится на территории Карибского моря, что ознаменовало завершение его большого заплыва через Атлантический океан. Француз был в плавании 122 дня и 9 часов, а после путешествия он имеет намерение отдохнуть на трэверзе, сделав остановку в порту. На данный момент вопрос доставки бочки во Францию не решен, и она свободно дрейфует по течению, направляясь в сторону Флориды. Как известно, судно не имеет собственного мотора, а перемещается посредством течения и ветров. У судна также нет паруса, а выглядит оно как имеющий цилиндрическую форму контейнер оранжевого цвета длиной в три метра.

Внутри бочки предусмотрено пространство для кухни, места для сна, столика и спецоборудования. Следующей целью Жан-Жака Савена станет самостоятельное пересечение пролива Ла-Манш.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:00

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