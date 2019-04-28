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Hyundai проводит финальные тесты нового кроссовера Сreta

Автопроизводитель Hyundai проводить финальные тесты своего нового автомобиля Сreta. Автолюбители сфотографировали новую модель без камуфляжа в Южной Корее.
Hyundai проводит финальные тесты нового кроссовера Сreta

По сообщениям южнокорейских СМИ, новый автомобиль должен поступить в продажу в третьем квартале этого года. Предполагается, что версия транспортного средства, которая был снята в Южной Корее, является окончательной. Известны некоторые технические характеристики автомобиля. Для покупателя будут доступны два двигателя: 1-литровый турбированный силовой агрегат и 1,6-литровый "атмосферник". Также, возможно, специально для рынка Индии выйдет и дизельная версия. Изменения получит и интерьер модели. Панель приборов сменит большой тачкрин, с помощью которого будет происходить управление системами автомобиля. Также возле рычага коробки передач установят селектор для определения режима работы трансмиссии. Изменения заденут и рулевое колесо, а сиденья оборудуют вентиляцией.

Примерная стоимость автомобиля будет составлять миллион рублей. Однако дата релиза автоновинки на российском рынке пока неизвестна.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:49

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