Hyundai проводит финальные тесты нового кроссовера Сreta





По сообщениям южнокорейских СМИ, новый автомобиль должен поступить в продажу в третьем квартале этого года. Предполагается, что версия транспортного средства, которая был снята в Южной Корее, является окончательной. Известны некоторые технические характеристики автомобиля. Для покупателя будут доступны два двигателя: 1-литровый турбированный силовой агрегат и 1,6-литровый "атмосферник". Также, возможно, специально для рынка Индии выйдет и дизельная версия. Изменения получит и интерьер модели. Панель приборов сменит большой тачкрин, с помощью которого будет происходить управление системами автомобиля. Также возле рычага коробки передач установят селектор для определения режима работы трансмиссии. Изменения заденут и рулевое колесо, а сиденья оборудуют вентиляцией.Примерная стоимость автомобиля будет составлять миллион рублей. Однако дата релиза автоновинки на российском рынке пока неизвестна.