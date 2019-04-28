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Всплыла информация о многочисленных изменах Алексея Купина

В сети обсуждают личную жизнь Алексея Купина. Участника проекта «Дом-2» заподозрили в изменах.
Всплыла информация о многочисленных изменах Алексея Купина

Известно, что резиденты проекта Майя Донцова и Алексей Купин являются главными претендентами на победу в конкурсе Свадьба на миллион. Однако ситуация может кардинально измениться после одного из последних эфиров «Дома-2». В телестудии Купин прошел проверку на полиграфе. Он показал, что Алексей регулярно «ходил налево». Это было зафиксировано и тогда, когда он говорил о предстоящей свадьбе с Майей и будущем потомстве.

О неверности Купина разговоры появлялись и ранее, но Алексей все отрицал. В свое время Алина Устиненко (Гобозова) даже была готова показать ту, с кем Купин изменяет Донцовой. Правда затем Алина отказалась нагнетать раздор внутри пары.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:16

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