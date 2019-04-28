Всплыла информация о многочисленных изменах Алексея Купина

Известно, что резиденты проекта Майя Донцова и Алексей Купин являются главными претендентами на победу в конкурсе Свадьба на миллион. Однако ситуация может кардинально измениться после одного из последних эфиров «Дома-2». В телестудии Купин прошел проверку на полиграфе. Он показал, что Алексей регулярно «ходил налево». Это было зафиксировано и тогда, когда он говорил о предстоящей свадьбе с Майей и будущем потомстве.О неверности Купина разговоры появлялись и ранее, но Алексей все отрицал. В свое время Алина Устиненко (Гобозова) даже была готова показать ту, с кем Купин изменяет Донцовой. Правда затем Алина отказалась нагнетать раздор внутри пары.