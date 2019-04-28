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Эксперты составили рейтинг самых популярных авто бизнес-класса в России

Автоэксперты составили список наиболее популярных авто бизнес-класса, представленных на рынке России. Во главе ТОП-10 стала японская модель Toyota Camry, реализовав более половины продаж.
Эксперты составили рейтинг самых популярных авто бизнес-класса в России

В марте дилерам в РФ удалось успешно реализовать порядка 4,7 тысячи машин бизнес-класса, что на 9,4% больше, чем отмечалось годом ранее. Свой выбор на модели Toyota Camry предпочли остановить около 2,7 тысячи покупателей, а прирост составил 10% по сравнению с прошлым годом. Вторую позицию занял немецкий Mercedes-Benz E-Class, его приобрели 684 раза. Продажи модели увеличились на 49%. Тройку лидеров замыкает BMW 5-Series с итогом в 632 проданных экземпляра.

В пятерке наиболее популярных авто бизнес-класса в России оказались KIA Stinger и Skoda Superb, продажи названных моделей составили соответственно 141 и 110 машин. В десятку лучших также вошли Lexus ES, CLS-Class от бренда Mercedes-Benz, в перечне присутствуют Volvo V90 и Genesis G70.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:24

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