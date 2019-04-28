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Микроминиатюрист Владимир Анискин сделал самое маленькое пасхальное яйцо

Известный российский микроминиатюрист Владимир Анискин создал самое маленькое пасхальное яйцо в мире. Для воплощения идеи он использовал графитовый стержень обычного карандаша.
Микроминиатюрист Владимир Анискин сделал самое маленькое пасхальное яйцо

Само изделие имеет размер меньше 1 миллиметра. Владимир Анискин занимается миниатюрами с 1998 года. С того времени он создал ряд великолепных произведений искусства. В их рядах имеются такие шедевры как иконы и ордена на рисовых зернах, роза внутри человеческого волоса, самая маленькая в мире книга, изготовленная на срезе макового зерна и другие интересные творения.

По сообщению Анискина, яйцо он сделал в подарок церковному приходу в честь рождества Богородицы в Академгородке. Для создания своих шедевров автор использует ряд самодельных инструментов. Каждое отдельное творение занимает уйму времени и терпения. Однако результат всегда оправдан, поэтому желания остановиться никогда не возникает. Все с нетерпением ждут следующих творений от талантливого микроминиатюриста.

Видео с процессом творения Владимир Анискин разместил на странице в социальной сети.



 
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Культура
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:04

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