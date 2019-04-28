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Букмекеры делают ставки на портрет и имя будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл

В начале мая у королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл должен родиться первенец. На этой почве множество букмекеров ставят ставки на пол, имя и цвет волос ребенка.
Букмекеры делают ставки на портрет и имя будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Как известно, ранее ставки делали только на имя ребенка. Однако чем ближе к сроку, тем более разнообразны критерии. Большинство считают, что у королевской пары родится рыжеволосая девочка Диана. Ставок на этот вариант самое большое количество, и они имеют коэффициент 5/2. Кроме этого почти все уверены в рождении девочки. Чем вызвано такое общественное мнение неизвестно. Один из экспертов прокомментировал эту ситуацию: «На обычном рынке это означает, что люди знают». Не исключен слив какой-то конфиденциальной информации из королевской семьи в массы.

Напомним, что рожать Меган Маркл решила дома под контролем специализированных акушеров. Таким образом она наследует пример королевы Великобритании. Также она будет заниматься воспитанием ребенка самостоятельно.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:31

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