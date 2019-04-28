Букмекеры делают ставки на портрет и имя будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл
В начале мая у королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл должен родиться первенец. На этой почве множество букмекеров ставят ставки на пол, имя и цвет волос ребенка.
Как известно, ранее ставки делали только на имя ребенка. Однако чем ближе к сроку, тем более разнообразны критерии. Большинство считают, что у королевской пары родится рыжеволосая девочка Диана. Ставок на этот вариант самое большое количество, и они имеют коэффициент 5/2. Кроме этого почти все уверены в рождении девочки. Чем вызвано такое общественное мнение неизвестно. Один из экспертов прокомментировал эту ситуацию: «На обычном рынке это означает, что люди знают». Не исключен слив какой-то конфиденциальной информации из королевской семьи в массы.
Напомним, что рожать Меган Маркл решила дома под контролем специализированных акушеров. Таким образом она наследует пример королевы Великобритании. Также она будет заниматься воспитанием ребенка самостоятельно.
Как известно, ранее ставки делали только на имя ребенка. Однако чем ближе к сроку, тем более разнообразны критерии. Большинство считают, что у королевской пары родится рыжеволосая девочка Диана. Ставок на этот вариант самое большое количество, и они имеют коэффициент 5/2. Кроме этого почти все уверены в рождении девочки. Чем вызвано такое общественное мнение неизвестно. Один из экспертов прокомментировал эту ситуацию: «На обычном рынке это означает, что люди знают». Не исключен слив какой-то конфиденциальной информации из королевской семьи в массы.
Напомним, что рожать Меган Маркл решила дома под контролем специализированных акушеров. Таким образом она наследует пример королевы Великобритании. Также она будет заниматься воспитанием ребенка самостоятельно.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:31