Букмекеры делают ставки на портрет и имя будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл





Как известно, ранее ставки делали только на имя ребенка. Однако чем ближе к сроку, тем более разнообразны критерии. Большинство считают, что у королевской пары родится рыжеволосая девочка Диана. Ставок на этот вариант самое большое количество, и они имеют коэффициент 5/2. Кроме этого почти все уверены в рождении девочки. Чем вызвано такое общественное мнение неизвестно. Один из экспертов прокомментировал эту ситуацию: «На обычном рынке это означает, что люди знают». Не исключен слив какой-то конфиденциальной информации из королевской семьи в массы.Напомним, что рожать Меган Маркл решила дома под контролем специализированных акушеров. Таким образом она наследует пример королевы Великобритании. Также она будет заниматься воспитанием ребенка самостоятельно.