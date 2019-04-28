Под Волгоградом в ДТП с двумя иномарками пострадал 7-летний ребенок





ДТП произошло вечером 27 апреля в городе Волжское, вблизи Волгограда. На нерегулируемом перекрестке улиц Пионерская и Дружбы столкнулись две легковые иномарки. Водитель автомобиля Skoda Yeti, 33-летняя женщина, приняла решение не уступать дорогу легковушке Chevrolet Lacetti, хотя правила ПДД обязывают поступить именно таким образом, в следствии чего произошла авария.В результате ДТП пострадал один человек. Им оказался 7-летний ребенок, находившийся в салоне легковой иномарки Skoda Yeti, и приходящийся сыном 33-летней жительнице Волжска. На место аварии оперативно приехала скорая помощь и доставила пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение города. Подробности о состоянии 7-летнего ребенка не сообщаются.На перекрестке улиц Пионерской и Дружбы работают сотрудники ГИБДД Волгоградской области. Они устанавливают все обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. Официальное заявление по факту происшествия обещают сделать в ближайшее время.