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Под Волгоградом в ДТП с двумя иномарками пострадал 7-летний ребенок

В Волжском, вблизи Волгограда, произошло ДТП с участием двух легковых иномарок. В результате столкновения пострадал 7-летний ребенок, сын одного из водителей, его доставили в местное медицинское учреждение, подробности состояния неизвестны.
Под Волгоградом в ДТП с двумя иномарками пострадал 7-летний ребенок

ДТП произошло вечером 27 апреля в городе Волжское, вблизи Волгограда. На нерегулируемом перекрестке улиц Пионерская и Дружбы столкнулись две легковые иномарки. Водитель автомобиля Skoda Yeti, 33-летняя женщина, приняла решение не уступать дорогу легковушке Chevrolet Lacetti, хотя правила ПДД обязывают поступить именно таким образом, в следствии чего произошла авария.

В результате ДТП пострадал один человек. Им оказался 7-летний ребенок, находившийся в салоне легковой иномарки Skoda Yeti, и приходящийся сыном 33-летней жительнице Волжска. На место аварии оперативно приехала скорая помощь и доставила пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение города. Подробности о состоянии 7-летнего ребенка не сообщаются.

На перекрестке улиц Пионерской и Дружбы работают сотрудники ГИБДД Волгоградской области. Они устанавливают все обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. Официальное заявление по факту происшествия обещают сделать в ближайшее время.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:00

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