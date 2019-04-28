Алла Пугачева поздравила фанатов с Пасхой и показала читающую стих дочь

В своем аккаунте в сети Instagram Алла Пугачева разместила видео, где продемонстрировала корзину с освященными куличами и яйцами. Затем Примадонна поздравила своих поклонников и всех православных христиан со светлым праздником Пасхи, завершая свою речь словами “Христос Воскрес!” В кадре также появилась дочь артистки, пятилетняя Лиза. Поклонники отметили, что девочка выглядела нарядно в светлом платье и розовых босоножках. Алла Пугачева сняла на камеру, как ее дочь зачитывает стихотворение, посвященное Пасхе.В комментариях многочисленные подписчики Аллы Пугачевой поблагодарили певицу за поздравления, а также отметили артистизм наследницы. Поклонники поздравили артистку и ее дочь в ответ, а просмотреть ролик за короткий отрезок времени успели более 125 тысяч пользователей Сети.