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Алла Пугачева поздравила фанатов с Пасхой и показала читающую стих дочь

Российская певица Алла Пугачева поздравила поклонников в сети Instagram со светлым праздником Пасхи. Дочь Примадонны, пятилетняя Лиза, прочла стихотворение, посвященное празднику.
Алла Пугачева поздравила фанатов с Пасхой и показала читающую стих дочь

В своем аккаунте в сети Instagram Алла Пугачева разместила видео, где продемонстрировала корзину с освященными куличами и яйцами. Затем Примадонна поздравила своих поклонников и всех православных христиан со светлым праздником Пасхи, завершая свою речь словами “Христос Воскрес!” В кадре также появилась дочь артистки, пятилетняя Лиза. Поклонники отметили, что девочка выглядела нарядно в светлом платье и розовых босоножках. Алла Пугачева сняла на камеру, как ее дочь зачитывает стихотворение, посвященное Пасхе.

В комментариях многочисленные подписчики Аллы Пугачевой поблагодарили певицу за поздравления, а также отметили артистизм наследницы. Поклонники поздравили артистку и ее дочь в ответ, а просмотреть ролик за короткий отрезок времени успели более 125 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:53

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