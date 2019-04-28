Издание National Interest озвучило варианты примирения России и США
В издании National Interest представлены наиболее вероятные возможности примирения США и России. В частности, заключение временного соглашения будет способствовать нормализации отношений между странами.
Вашингтон заинтересован в прекращении распространения влияния Китая, в чем поможет создание союза против страны Востока. По мнению экспертов, оптимальным вариантом в данной ситуации является временное соглашение с Москвой, которое перейдет на постоянную основу. Россия может согласиться на такие условия, поскольку не желает вступать в конфликт с США и Европой и при этом нуждается в прекращении наступления Запада. От России будут ждать остановку программ поддержки жителей Донбасса, где продолжается конфликт.
Как отмечается в издании “Слово и Дело”, подобное соглашение не сможет сгладить все неурядицы, но поможет начать путь к нормализации отношений двух государств. При этом будет возможно прекратить распространение влияния Китая, что негативно сказывается для России и США.
Вашингтон заинтересован в прекращении распространения влияния Китая, в чем поможет создание союза против страны Востока. По мнению экспертов, оптимальным вариантом в данной ситуации является временное соглашение с Москвой, которое перейдет на постоянную основу. Россия может согласиться на такие условия, поскольку не желает вступать в конфликт с США и Европой и при этом нуждается в прекращении наступления Запада. От России будут ждать остановку программ поддержки жителей Донбасса, где продолжается конфликт.
Как отмечается в издании “Слово и Дело”, подобное соглашение не сможет сгладить все неурядицы, но поможет начать путь к нормализации отношений двух государств. При этом будет возможно прекратить распространение влияния Китая, что негативно сказывается для России и США.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:16