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Издание National Interest озвучило варианты примирения России и США

В издании National Interest представлены наиболее вероятные возможности примирения США и России. В частности, заключение временного соглашения будет способствовать нормализации отношений между странами.
Издание National Interest озвучило варианты примирения России и США

Вашингтон заинтересован в прекращении распространения влияния Китая, в чем поможет создание союза против страны Востока. По мнению экспертов, оптимальным вариантом в данной ситуации является временное соглашение с Москвой, которое перейдет на постоянную основу. Россия может согласиться на такие условия, поскольку не желает вступать в конфликт с США и Европой и при этом нуждается в прекращении наступления Запада. От России будут ждать остановку программ поддержки жителей Донбасса, где продолжается конфликт.

Как отмечается в издании “Слово и Дело”, подобное соглашение не сможет сгладить все неурядицы, но поможет начать путь к нормализации отношений двух государств. При этом будет возможно прекратить распространение влияния Китая, что негативно сказывается для России и США.



 
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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:16

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