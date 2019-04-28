Диетологи рассказали, как сохранить фигуру во время праздников





Специалисты из медцентра «Багена» утверждают, что не стоит себя сильно ограничивать на праздники. Можно есть почти все. Стоит только уберечь себя от употребления жареной пищи. Любое блюдо можно приготовить в духовке, тем самым обеспечив себя более вкусной и полезной едой. То же касается и мяса. Диетологи утверждают, что можно есть все виды мяса, стоит лишь выбирать менее жирные виды. Полезными будут рис и овощи, приготовленные в пароварке. Также не стоит забывать о салатах из свежих овощей и фруктов.Важно помнить – не стоит нарушать привычный режим дня. Если организм привык к трехразовому питанию с перекусами, тогда нужно его придерживаться. Следует рассчитать время трапезы с учетом всех особенности обычного питания. Также желательно употреблять более тяжёлую пищу в первой половину дня. Соблюдение основных правил позволит провести праздники со вкусом, при этом сохранив фигуру. Всегда стоит помнить, что здоровый организм начинается со здорового питания.