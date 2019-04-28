Минздрав: Ожирение делает мужчину бесплодным





Олег Аполихин пообщался с изданием «Аргументы и Факты» и рассказал о влиянии общего здоровья мужчины на его репродуктивную функцию. Врач отмечает, представители сильного пола очень часто сами провоцируют развитие бесплодия неправильным образом жизни. Обычно эта проблема диагностируется случайно или вторично, то есть человек приходит лечить одну болезнь, а врач ему сообщает о наличии другой. Так происходит из-за того, что представители сильного пола слабо ознакомлены с симптомами и причинами ухудшения своей половой репродуктивной функции.У мужского здоровья, рассказывает представитель Минздрава, существует два главных врага: ожирение и венерические заболевания. Лишний вес приводит к сильному увеличению выработки женского гормона эстрогена, что рано или поздно приведет к бесплодию. Врач констатирует, представители сильного пола, игнорирующие эту проблему, «фактически кастрируют себя». Венерические заболевания опасны для обоих полов, поэтому необходимо всегда применять средства контрацепции и обращаться к врачу при появлении первых симптомов. Специалист Минздрава советует мужчинам раз в 4-5 лет проходить осмотр у уролога.