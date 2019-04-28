Аналитик рассказал об отношении США к НАТО в случае войны с Россией





НАТО предпринимает попытки обосновать целесообразность собственного существования, но на данный момент альянс не представляет угрозы для США. По словам Кедми, война между НАТО и Россией может быть спровоцирована единственным случайным выстрелом или глупостью, поскольку их блоки находятся на близком расстоянии. В результате НАТО перестанет представлять для США угрозу, поскольку пока войну с РФ в состоянии вести лишь Вашингтон.Яков Кедми уверен, что все базы НАТО сотрут с лица Земли в первый же час, а Пентагон будет руководствоваться 5 пунктом Устава Альянса. Последний предписывает становиться на защиту своих союзников. Ранее эксперт заявлял, что корабли НАТО в Черном море не смогут продержаться и 10 минут в случае боевых действий.