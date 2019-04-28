Аналитик рассказал об отношении США к НАТО в случае войны с Россией
Израильский военный эксперт Яков Кедми сообщил об отношении США к НАТО в том случае, если начнутся военные действия с Россией. Аналитик уверен, что альянс в итоге останется без своих возможностей уже в первый час, поэтому Москве не стоит вести переговоры.
НАТО предпринимает попытки обосновать целесообразность собственного существования, но на данный момент альянс не представляет угрозы для США. По словам Кедми, война между НАТО и Россией может быть спровоцирована единственным случайным выстрелом или глупостью, поскольку их блоки находятся на близком расстоянии. В результате НАТО перестанет представлять для США угрозу, поскольку пока войну с РФ в состоянии вести лишь Вашингтон.
Яков Кедми уверен, что все базы НАТО сотрут с лица Земли в первый же час, а Пентагон будет руководствоваться 5 пунктом Устава Альянса. Последний предписывает становиться на защиту своих союзников. Ранее эксперт заявлял, что корабли НАТО в Черном море не смогут продержаться и 10 минут в случае боевых действий.
НАТО предпринимает попытки обосновать целесообразность собственного существования, но на данный момент альянс не представляет угрозы для США. По словам Кедми, война между НАТО и Россией может быть спровоцирована единственным случайным выстрелом или глупостью, поскольку их блоки находятся на близком расстоянии. В результате НАТО перестанет представлять для США угрозу, поскольку пока войну с РФ в состоянии вести лишь Вашингтон.
Яков Кедми уверен, что все базы НАТО сотрут с лица Земли в первый же час, а Пентагон будет руководствоваться 5 пунктом Устава Альянса. Последний предписывает становиться на защиту своих союзников. Ранее эксперт заявлял, что корабли НАТО в Черном море не смогут продержаться и 10 минут в случае боевых действий.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:40