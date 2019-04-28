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Криштиану Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровне

Футболист Криштиану Роналду, сейчас выступающий за итальянский «Ювентус», забил 600-й гол в карьере на клубном уровне. Игрок «Старой синьоры» отличился в недавнем туре «Серии А» против миланского «Интера», матч закончился со счетом 1-1.
Криштиану Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровне

Криштиану Роналду поставил очередной рекорд, в этот раз португальский футболист забил 600-й гол в своей карьере на клубном уровне. Юбилейным для него стало взятие ворот в 34-м туре чемпионата Италии. Бомбардир сравнял счет в матче «Ювентус» - «Интер» и позволил своей команде заработать 1 очко в общий турнирный зачет.

За свою карьеру Криштиану Роналду играл за 4 клуба: португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Мадридский Реал» и итальянский «Ювентус», за который он выступает в настоящий момент. В этих командах футболист забил: 5, 118, 450 и 27 мячей соответственно.

Следует отметить, что в затылок Криштиану Роналду дышит его главный конкурент последних 10 лет – игрок каталонской «Барселоны» Лионель Месси. У аргентинского футболиста на счету 598 голов на клубном уровне и все они были забиты нападающим в футболке «сине-гранатовых».

Напомним, недавно сообщалось о другом рекорде Криштиану Роналду. Португальский бомбардир «Старой синьоры» уже 10 сезонов подряд забивает не менее 20 голов в национальных чемпионатах, где он выступает.



 
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Спорт
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:24

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