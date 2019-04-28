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Эксперты определили наиболее уязвимые пароли

Пользователи Сети продолжают использовать ненадежные пароли, о чем сообщает пресс-ведомство Национального центра кибербезопасности Великобритании. Около 68% британцев уверены, что обладают нужной информацией, чтобы обезопасить свой аккаунт.
Эксперты определили наиболее уязвимые пароли

Согласно статистике, самым уязвимым паролем является “123456”, обладатели которого становятся жертвами кибератак гораздо чаще. Около 23,2 млн интернет-пользователей по всему миру устанавливают такой пароль и подвергаются взлому. На втором месте находится пароль “123456789”, который взламывают у 7,7 млн пользователей. Около 3,8 млн взломов приходится на “qwerty”, а еще 3,6 и 3,1 млн соответственно - на “password” и “11111111”.

Часто пользователи сети указывают в качестве пароля название любимой футбольной команды или имя музыкального исполнителя. В частности, наиболее популярными для пароля являются “Ливерпуль”, “Челси” и “Арсенал”, а также группа Blink182. Чтобы обезопасить свой аккаунт эксперты советуют задавать случайные и не связанные между собой слова.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:16

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