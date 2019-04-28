Эксперты определили наиболее уязвимые пароли





Согласно статистике, самым уязвимым паролем является “123456”, обладатели которого становятся жертвами кибератак гораздо чаще. Около 23,2 млн интернет-пользователей по всему миру устанавливают такой пароль и подвергаются взлому. На втором месте находится пароль “123456789”, который взламывают у 7,7 млн пользователей. Около 3,8 млн взломов приходится на “qwerty”, а еще 3,6 и 3,1 млн соответственно - на “password” и “11111111”.Часто пользователи сети указывают в качестве пароля название любимой футбольной команды или имя музыкального исполнителя. В частности, наиболее популярными для пароля являются “Ливерпуль”, “Челси” и “Арсенал”, а также группа Blink182. Чтобы обезопасить свой аккаунт эксперты советуют задавать случайные и не связанные между собой слова.