Эксперты: Голуби распространяют не больше болезней, чем собаки и кошки





Во многих странах голубей считают разносчиками многих заболеваний, констатируют эксперты. Согласно стереотипам, эти птицы способны распространять: сифилис, гепатит, дифтерию, оспу, чесотку, туберкулез, холеру, тиф и другие болезни. При этом клинические исследования говорят о том, что данная информация не соответствует действительности. Эксперты отмечают, голуби для человека не опаснее других животных, в том числе домашних, например, собак и кошек. Данные птицы на самом деле достаточно безобидные и не способны навредить людям, поэтому нет необходимости их избегать.Немецкие эксперты также поделились несколькими советами по взаимодействию с голубями. Данные птицы достаточно пугливые и поэтому необходимо избегать резких и агрессивных движений, направленных в их сторону. Такие ситуации вызывают у них сильный стресс и заставляют улететь от опасного человека. Кормить голубей хлебом нет никакого смысла, констатируют эксперты. Этот продукт не несет пищевой ценности для этих птиц, поэтому людям советует отдавать предпочтение злакам и крупам: просу, пшенице, овсяным хлопьям, гречке и в самом крайнем случае – семечкам.