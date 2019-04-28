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Эксперты: Голуби распространяют не больше болезней, чем собаки и кошки

Эксперты из Общества защиты животных Германии рассказали о голубях и их влиянии на здоровье людей. По словам специалистов, эти птицы распространяют не больше болезней, чем собаки и кошки, хотя люди и уверены в обратном.
Эксперты: Голуби распространяют не больше болезней, чем собаки и кошки

Во многих странах голубей считают разносчиками многих заболеваний, констатируют эксперты. Согласно стереотипам, эти птицы способны распространять: сифилис, гепатит, дифтерию, оспу, чесотку, туберкулез, холеру, тиф и другие болезни. При этом клинические исследования говорят о том, что данная информация не соответствует действительности. Эксперты отмечают, голуби для человека не опаснее других животных, в том числе домашних, например, собак и кошек. Данные птицы на самом деле достаточно безобидные и не способны навредить людям, поэтому нет необходимости их избегать.

Немецкие эксперты также поделились несколькими советами по взаимодействию с голубями. Данные птицы достаточно пугливые и поэтому необходимо избегать резких и агрессивных движений, направленных в их сторону. Такие ситуации вызывают у них сильный стресс и заставляют улететь от опасного человека. Кормить голубей хлебом нет никакого смысла, констатируют эксперты. Этот продукт не несет пищевой ценности для этих птиц, поэтому людям советует отдавать предпочтение злакам и крупам: просу, пшенице, овсяным хлопьям, гречке и в самом крайнем случае – семечкам.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:04

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