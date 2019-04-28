Психологи рассказали, как вычислить измену со стороны жены
Психологи советуют понаблюдать за супругой, если ее поведение резко изменилось. Иногда очевидные перемены могут указывать на измену со стороны жены.
Если женщина внезапно стала счастливой, это можно объяснить любовной связью на стороне, поскольку она предполагает подарки и положительные эмоции. Однако подозревать жену в измене нужно тогда, когда других причин для ее радости не наблюдается. Женщины часто начинают критиковать своих мужей, когда находят для себя более привлекательного партнера. Связь с любовником каждая будет пытаться скрыть, но выдавать ее будет телефон, который она не выпускает из рук, а также подозрительные звонки. У супружеской пары из-за связей на стороне одного из партнеров могут пострадать интимные отношения.
Романтическое настроение и некоторые атрибуты ухаживаний могут появляться везде, кроме дома. Женщины могут хвастаться новым увлечением в социальных сетях, что мужчины воспринимают как попытку заставить ревновать. Эксперты отмечают, что каждая измена женщины спровоцирована недостатком внимания, недовольством жизнью в браке и другими проблемами.
Если женщина внезапно стала счастливой, это можно объяснить любовной связью на стороне, поскольку она предполагает подарки и положительные эмоции. Однако подозревать жену в измене нужно тогда, когда других причин для ее радости не наблюдается. Женщины часто начинают критиковать своих мужей, когда находят для себя более привлекательного партнера. Связь с любовником каждая будет пытаться скрыть, но выдавать ее будет телефон, который она не выпускает из рук, а также подозрительные звонки. У супружеской пары из-за связей на стороне одного из партнеров могут пострадать интимные отношения.
Романтическое настроение и некоторые атрибуты ухаживаний могут появляться везде, кроме дома. Женщины могут хвастаться новым увлечением в социальных сетях, что мужчины воспринимают как попытку заставить ревновать. Эксперты отмечают, что каждая измена женщины спровоцирована недостатком внимания, недовольством жизнью в браке и другими проблемами.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:46