Психологи рассказали, как вычислить измену со стороны жены





Если женщина внезапно стала счастливой, это можно объяснить любовной связью на стороне, поскольку она предполагает подарки и положительные эмоции. Однако подозревать жену в измене нужно тогда, когда других причин для ее радости не наблюдается. Женщины часто начинают критиковать своих мужей, когда находят для себя более привлекательного партнера. Связь с любовником каждая будет пытаться скрыть, но выдавать ее будет телефон, который она не выпускает из рук, а также подозрительные звонки. У супружеской пары из-за связей на стороне одного из партнеров могут пострадать интимные отношения.Романтическое настроение и некоторые атрибуты ухаживаний могут появляться везде, кроме дома. Женщины могут хвастаться новым увлечением в социальных сетях, что мужчины воспринимают как попытку заставить ревновать. Эксперты отмечают, что каждая измена женщины спровоцирована недостатком внимания, недовольством жизнью в браке и другими проблемами.