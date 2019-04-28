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«Ели воблу с колой и разговаривали»: Ирина Понаровская рассказала о гастролях с Юлией Началовой

Известная российская исполнительница Ирина Понаровская рассказала о совместных гастролях с ныне скончавшейся певицей Юлией Началовой. По словам артистки, они как-то раз решили поесть воблу с колой и разговаривали весь вечер.
«Ели воблу с колой и разговаривали»: Ирина Понаровская рассказала о гастролях с Юлией Началовой

Ирина Понаровская стала одной из участниц программы «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым, посвященной Юлии Началовой. В студии собрались родственники, друзья и коллеги скончавшейся певицы и поделились своими воспоминаниям и переживаниями. Ирина Понаровская решила рассказать о совместных гастролях с погибшей артисткой. По ее словам, в один вечер к ней в номер пришла Юлия Началова и поинтересовалась, не хочет ли та поесть воблы. Певица отметила, что очень любит эту рыбу, но не употребляет пиво. Гостья не смутилась и предложила заменить данный алкогольный напиток колой. В итоге две артистки провели трапезу с воблой и газировкой, а их разговор продлился весь вечер.

По словам Ирины Понаровской, у нее осталось еще много тайн, связанных с Юлией Началовой, но они таковыми и останутся. Певица уверена, некоторые истории должны оставаться личными. При этом артистка вспомнила, как специально напросилась в жюри шоу «Утренняя звезда», чтобы поставить тогда еще юной исполнительнице максимальные 100 баллов за ее выступление.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:30

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