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В Астрахани при столкновении легковушки с опорой моста погибли три человека

В Астрахани в пасхальную ночь произошло смертельное ДТП с тремя погибшими. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в опору моста.
В Астрахани при столкновении легковушки с опорой моста погибли три человека

Согласно предварительной информации, инцидент произошел на улице Софьи Перовской в Астрахани в ночь на 28 апреля. Сообщается, что ДТП случилось под путепроводом, а в салоне авто в момент аварии находились шесть человек. Очевидцы сообщают от трех жертвах аварии, а еще троих пострадавших оперативно доставили в больницу.

В социальных сетях очевидцы сообщили, как автоледи на большой скорости пошла на обгон с правой стороны. Автомобиль начал шататься, зацепил попутную легковушку и влетел в опору железнодорожного моста. После инцидента лишь один человек смог самостоятельно выйти из транспортного средства.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:57

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