В Астрахани при столкновении легковушки с опорой моста погибли три человека
В Астрахани в пасхальную ночь произошло смертельное ДТП с тремя погибшими. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в опору моста.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел на улице Софьи Перовской в Астрахани в ночь на 28 апреля. Сообщается, что ДТП случилось под путепроводом, а в салоне авто в момент аварии находились шесть человек. Очевидцы сообщают от трех жертвах аварии, а еще троих пострадавших оперативно доставили в больницу.
В социальных сетях очевидцы сообщили, как автоледи на большой скорости пошла на обгон с правой стороны. Автомобиль начал шататься, зацепил попутную легковушку и влетел в опору железнодорожного моста. После инцидента лишь один человек смог самостоятельно выйти из транспортного средства.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел на улице Софьи Перовской в Астрахани в ночь на 28 апреля. Сообщается, что ДТП случилось под путепроводом, а в салоне авто в момент аварии находились шесть человек. Очевидцы сообщают от трех жертвах аварии, а еще троих пострадавших оперативно доставили в больницу.
В социальных сетях очевидцы сообщили, как автоледи на большой скорости пошла на обгон с правой стороны. Автомобиль начал шататься, зацепил попутную легковушку и влетел в опору железнодорожного моста. После инцидента лишь один человек смог самостоятельно выйти из транспортного средства.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:57