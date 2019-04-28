В Астрахани при столкновении легковушки с опорой моста погибли три человека





Согласно предварительной информации, инцидент произошел на улице Софьи Перовской в Астрахани в ночь на 28 апреля. Сообщается, что ДТП случилось под путепроводом, а в салоне авто в момент аварии находились шесть человек. Очевидцы сообщают от трех жертвах аварии, а еще троих пострадавших оперативно доставили в больницу.В социальных сетях очевидцы сообщили, как автоледи на большой скорости пошла на обгон с правой стороны. Автомобиль начал шататься, зацепил попутную легковушку и влетел в опору железнодорожного моста. После инцидента лишь один человек смог самостоятельно выйти из транспортного средства.