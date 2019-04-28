Приступы эпилепсии не давали спокойно жить Сосо Павлиашвили несколько лет

Как вспоминает музыкант, было лобовое столкновение, он лишился сознания и в окровавленном виде Павлиашвили привезли в больницу. Медики принялись восстанавливать его состояние, но через год приступ повторился вновь. Музыкант опасался тогда засыпать, ему не помогали никакие лекарства. Врачи хотели сделать ему трепанацию, но не получили согласие певца. В то время он весил почти 100 килограммов, так как почти не мог двигаться и перемещался с тростью. Он боялся эпилепсии, приступы которой могли возникать как несколько раз за ночь, так и единожды в месяц.Прекратились мучения для Сосо Павлиашвили после рождения дочери Елизаветы в 2004 году. Чтобы печальная ситуация не повторилась, ему противопоказаны стрессы, в связи с чем артист не посещает похороны. Из-за возможных негативных факторов недомогание может вернуться.Много лет певец живет в гражданском браке с упругой Ириной Патлах, от которой у него двое дочерей. Не сразу пара смогла жить вместе, родители жены противились их отношениям, считая Павлиашвили альфонсом, но в конечном счете сдались и признали его своим зятем.