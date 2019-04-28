Эксперты назвали 5 причин проблем с весом у женщин





Первая причина проблем с весом у женщин – это процесс изменения соотношения жира и мышц в организме. После определенного возраста количество первого начинает расти, а второго – снижаться. Минуя 30-летие потеря мышечной массы каждый год может составлять до 5%. Данный процесс, в свою очередь, еще сильнее ускоряет набор веса. Мышцы, в отличии от жира, требуют питания, поэтому чем больше их у человека – тем сложнее ему набирать вес, и наоборот.Нисходящую эмоциональную спираль эксперты считают третьей причиной проблем с весом у женщин. По мере взросления у человека пропадает мотивация для слежения за своей внешностью, что и приводит к ожирению. Следующая причина – это ежедневные стрессы. Они приводят к массе сбоев в работе организма: сна, питания, гормонального фона и т. д. Все эти факторы рано или поздно негативно скажутся на фигуре представительницы прекрасного пола.Последняя причина, вызывающая у женщин проблемы с весом – это сладости и неправильное питание. Эксперты отмечают, во время «перекусов» большинство людей отдает предпочтение сахаросодержащим продуктам, что впоследствии приводит к ожирению. В таких случаях представительницам прекрасного пола советуют отдавать предпочтения овощам, фруктам и орехам.