АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Использующие автомобиль люди с ожирением имеют повышенный риск преждевременной смерти
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Эксперты назвали 5 причин проблем с весом у женщин

Эксперты рассказали о 5 причинах, вызывающих у женщин проблемы с весом. Специалисты отмечают, в данный список попали как объективные, так и субъективные факторы, однако со всеми из них можно бороться и добиться привлекательной фигуры.
Эксперты назвали 5 причин проблем с весом у женщин

Первая причина проблем с весом у женщин – это процесс изменения соотношения жира и мышц в организме. После определенного возраста количество первого начинает расти, а второго – снижаться. Минуя 30-летие потеря мышечной массы каждый год может составлять до 5%. Данный процесс, в свою очередь, еще сильнее ускоряет набор веса. Мышцы, в отличии от жира, требуют питания, поэтому чем больше их у человека – тем сложнее ему набирать вес, и наоборот.

Нисходящую эмоциональную спираль эксперты считают третьей причиной проблем с весом у женщин. По мере взросления у человека пропадает мотивация для слежения за своей внешностью, что и приводит к ожирению. Следующая причина – это ежедневные стрессы. Они приводят к массе сбоев в работе организма: сна, питания, гормонального фона и т. д. Все эти факторы рано или поздно негативно скажутся на фигуре представительницы прекрасного пола.
Эксперты назвали 5 причин проблем с весом у женщин

Последняя причина, вызывающая у женщин проблемы с весом – это сладости и неправильное питание. Эксперты отмечают, во время «перекусов» большинство людей отдает предпочтение сахаросодержащим продуктам, что впоследствии приводит к ожирению. В таких случаях представительницам прекрасного пола советуют отдавать предпочтения овощам, фруктам и орехам.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Астрахани при столкновении легковушки
Ученые: Высокое давление мешает
Ученые: Использующие автомобиль люди с
Дочь Юлии Началовой дала первое
Эксперты назвали 5 причин проблем с
Федор Добронравов впервые вышел в свет
"Душить и долбить": Откровения Иосифа
Захар Саленко сделал татуировку,
Эксперты назвали главные угрозы тату и
Хлоя Морец сыграет главную роль в
Эксперты рассказали о судьбе
Эксперты узнали, сколько в месяц на
Дочери Стаса Михайлова трогательно
Медики назвали лучшие продукты для
20 млн геймеров предпочтут консоли
Певица Пелагея стала лучшей наставницей
Пасха 2019: В какие приметы верят и как
В Китае фото должников показали прямо
Эксперты: Задние сидения авто оказались
В Huawei высказались о водозащите P30
Блогер из США съел 40 000 калорий за
Китайская компания Foxconn готовится к
Обнародовано содержание последнего
В США полиция подстрелила троих детей
Анастасия Цветаева рассказала о своем
Альпинист установил флаг «Мстителей» на
Нейробиологи рассказали о роли сна в
Яна Рудковская призвала остановить
Внедрение 5G может негативно сказаться
Кайли Дженнер стала Капитаном Марвел
Просмотреть все новости