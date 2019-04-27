«Банный лист на пятой точке»: Саша Гозиас жёстко опустила Риту Ларченко

Экс-участница телепроекта всегда имела дружеские отношения с Ильей, однако недавно она призналась, что он сильно изменился.Во-первых, Яббаров перестал общаться с Гозиас, хотя даже после ухода оба участника виделись и регулярно созванивались.Во-вторых, Сашу возмутило, как относится родной отец к своему сыну Богдану. Сразу после рождения Илья не мог нарадоваться появлению малыша. На данный момент Яббаров показывает полное равнодушие к своему же ребенку. Данный вопрос рассматривался в одном из выпусков “Бородина против Бузовой”, в котором Ксения яро высказалась по этому поводу.По словам Александры, в этом виновата Рита Ларченко, которая вскоре расстанется с Яббаровым. Все это было опубликовано на странице у Гозиас. Пользователи разделились на два “лагеря”, кто-то “за” Сашу, а кто-то считает, что во всем винить Маргариту - неправильно.