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«Банный лист на пятой точке»: Саша Гозиас жёстко опустила Риту Ларченко

Бывшая участница проекта “Дом-2” Александра Гозиас утверждает, что Рита Ларченко манипулирует Ильей Яббаровым в корыстных побуждениях.

Экс-участница телепроекта всегда имела дружеские отношения с Ильей, однако недавно она призналась, что он сильно изменился.

«Банный лист на пятой точке»: Саша Гозиас жёстко опустила Риту Ларченко

Во-первых, Яббаров перестал общаться с Гозиас, хотя даже после ухода оба участника виделись и регулярно созванивались.

Во-вторых, Сашу возмутило, как относится родной отец к своему сыну Богдану. Сразу после рождения Илья не мог нарадоваться появлению малыша. На данный момент Яббаров показывает полное равнодушие к своему же ребенку. Данный вопрос рассматривался в одном из выпусков “Бородина против Бузовой”, в котором Ксения яро высказалась по этому поводу.

«Банный лист на пятой точке»: Саша Гозиас жёстко опустила Риту Ларченко

По словам Александры, в этом виновата Рита Ларченко, которая вскоре расстанется с Яббаровым. Все это было опубликовано на странице у Гозиас. Пользователи разделились на два “лагеря”, кто-то “за” Сашу, а кто-то считает, что во всем винить Маргариту - неправильно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:33

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