Хлоя Морец сыграет главную роль в фильме про Тома и Джерри





Морец предстанет перед зрителями в роли сотрудницы элитной гостиницы, где завелся мышонок. Это событие может негативным образом сказаться на предстоящем мероприятии - пышной свадьбе, и для исправления ситуации в стенах отеля появляется кот Том. В один момент бывшим соперникам придется соединить свои силы, чтобы выступить против начальника сотрудницы, оказавшегося неприятным и злым человеком.О дате выхода нового «Тома и Джерри» пока нет данных. Известно, что главные персонажи будут также изображаться при помощи графики и останутся немыми, как и в мультфильме.