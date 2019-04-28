Хлоя Морец сыграет главную роль в фильме про Тома и Джерри
Актриса Хлоя Морец сыграет главную женскую роль в фильме «Том и Джерри», переговоры с ней находятся на финальной стадии. Съемками ленты займется студия Warner Bros.
Морец предстанет перед зрителями в роли сотрудницы элитной гостиницы, где завелся мышонок. Это событие может негативным образом сказаться на предстоящем мероприятии - пышной свадьбе, и для исправления ситуации в стенах отеля появляется кот Том. В один момент бывшим соперникам придется соединить свои силы, чтобы выступить против начальника сотрудницы, оказавшегося неприятным и злым человеком.
О дате выхода нового «Тома и Джерри» пока нет данных. Известно, что главные персонажи будут также изображаться при помощи графики и останутся немыми, как и в мультфильме.
Морец предстанет перед зрителями в роли сотрудницы элитной гостиницы, где завелся мышонок. Это событие может негативным образом сказаться на предстоящем мероприятии - пышной свадьбе, и для исправления ситуации в стенах отеля появляется кот Том. В один момент бывшим соперникам придется соединить свои силы, чтобы выступить против начальника сотрудницы, оказавшегося неприятным и злым человеком.
О дате выхода нового «Тома и Джерри» пока нет данных. Известно, что главные персонажи будут также изображаться при помощи графики и останутся немыми, как и в мультфильме.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:35