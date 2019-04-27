Китайская компания Foxconn готовится к массовому выпуску смарт-очков





Компания Foxconn считает данный сегмент рынка гаджетов одним из самых перспективных во всем в мире. Недавно этот вопрос изучался в специальном исследовании, призванном оценить перспективы массового выпуска смарт-очков и их продажи на территории Китая. Оказалось, что данное направление пользуется большой популярностью у жителей Поднебесной, и они не прочь приобрести себе несколько пар такой умной одежды. Согласно полученной информации, в 2019 году объем данного рынка составит 136 млн долларов, но темпы его развития ожидаются очень высокие.Изучив отчет, компания Foxconn начала строительство крупного завода в Китае, специализирующегося на производстве смарт-очков. Его запуск намечен уже на сентябрь 2019 года. Бизнес-модель компании состоит в заключении контрактов на производство умной одежды от мировых брендов, собирающихся уже в ближайшем будущем выходить на этот рынок. Самой желанной для Foxconn является продукция от Apple, ведь «яблочные» производители действительно рассматривают возможность выпуска собственных смарт-очков.Другие китайские компании также готовятся к массовому производству умной одежды: они закупают оборудование для ее производства и перепрофилируют уже имеющиеся мощности.