Анастасия Цветаева рассказала о своем отношении к сексу во время беременности

Анастасия Цветаева часто получает вопросы в сети Instagram, связанные с запретами и ограничениями в период беременности. Актриса ответила, что позволяет себе многое даже без советов врача и абсолютно не боится. В частности, она не отказывает себе в кофе, ест суши и яйца пашот, принимает ванну и летает на самолетах. При этом она не суеверна, поэтому не отказывается от окрашивания волос и стрижек, а также позволяет себе делать маникюр и педикюр. Она фотографируется с оголенным животом, покупает все вещи для будущего ребенка заранее и не боится сглаза.При этом Цветаева отказалась от алкоголя, химических лекарств, инъекций, эпиляции и аппаратных процедур у косметолога. Актриса также не занимается бурным сексом, пошутив, что это произошло по причине отказа от алкоголя.