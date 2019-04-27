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Анастасия Цветаева рассказала о своем отношении к сексу во время беременности

Актриса Анастасия Цветаева уверена, что беременная женщина может позволить себе практически все. На своей странице в сети Instagram артистка высказалась по поводу секса на поздних сроках беременности.
Анастасия Цветаева рассказала о своем отношении к сексу во время беременности

Анастасия Цветаева часто получает вопросы в сети Instagram, связанные с запретами и ограничениями в период беременности. Актриса ответила, что позволяет себе многое даже без советов врача и абсолютно не боится. В частности, она не отказывает себе в кофе, ест суши и яйца пашот, принимает ванну и летает на самолетах. При этом она не суеверна, поэтому не отказывается от окрашивания волос и стрижек, а также позволяет себе делать маникюр и педикюр. Она фотографируется с оголенным животом, покупает все вещи для будущего ребенка заранее и не боится сглаза.

При этом Цветаева отказалась от алкоголя, химических лекарств, инъекций, эпиляции и аппаратных процедур у косметолога. Актриса также не занимается бурным сексом, пошутив, что это произошло по причине отказа от алкоголя.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:05

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