АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Sony представила водонепроницаемую Bluetooth-колонку SRS-XB12
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

В США полиция подстрелила троих детей

В штате США Оклахоме полицейские, пытаясь обезвредить грабителя, подстрелили троих детей в его машине. Происшествие случилось на границе с Техасом.
В США полиция подстрелила троих детей

Согласно данным правоохранительных органов, стражи правопорядка намеревались установить контакт со злоумышленником, но в результате принялись стрелять в него по неизвестным пока причинам. Они ранили 21-летнего парня, а также троих детей, которые находились в этот момент в салоне его автомобиля.

Все потерпевшие попали в клинику, им оказали необходимую врачебную помощь. Самого грабителя позже передали под надзор полиции, он подозревается в краже, совершенной в кафе города Хьюго.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Задние сидения авто оказались
В Huawei высказались о водозащите P30
Блогер из США съел 40 000 калорий за
Китайская компания Foxconn готовится к
Обнародовано содержание последнего
В США полиция подстрелила троих детей
Анастасия Цветаева рассказала о своем
Альпинист установил флаг «Мстителей» на
Нейробиологи рассказали о роли сна в
Яна Рудковская призвала остановить
Внедрение 5G может негативно сказаться
Кайли Дженнер стала Капитаном Марвел
«Банный лист на пятой точке»: Саша
Ученые установили причину «кислородной
Елена Летучая дала совет по выбору яиц
В Уганде женщина за 39 лет родила 38
Диетологи рассказали, как правильно
Эмилия Кларк в образе Джона Сноу
В Германии рассказали о важности
Ольга Серябкина продемонстрировала
Жертвы бессонницы не могут справиться с
«Настоящая травля»: Эдгард Запашный
Tobii Aware запретит смотреть в чужой
Эксперты назвали методы «замедления»
Продюсер: Для Лободы история в
Российские ученые впервые напечатают
В эфире «Дома-2» показали крестины сына
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба
Названы самые популярные случаи обмана
Анна Седокова призналась, что у нее
Просмотреть все новости