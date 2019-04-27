В США полиция подстрелила троих детей





Согласно данным правоохранительных органов, стражи правопорядка намеревались установить контакт со злоумышленником, но в результате принялись стрелять в него по неизвестным пока причинам. Они ранили 21-летнего парня, а также троих детей, которые находились в этот момент в салоне его автомобиля.Все потерпевшие попали в клинику, им оказали необходимую врачебную помощь. Самого грабителя позже передали под надзор полиции, он подозревается в краже, совершенной в кафе города Хьюго.