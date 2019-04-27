АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Sony представила водонепроницаемую Bluetooth-колонку SRS-XB12
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Альпинист установил флаг «Мстителей» на вершине Эльбруса

Альпинист из России Андрей Зубенко установил флаг фильма «Мстители» на вершине Эльбруса, приурочив это к выходу последнего эпизода киноэпопеи. Видеоролик с восхождением появился на просторах YouTube.
Альпинист установил флаг «Мстителей» на вершине Эльбруса

Турист смог покорить самую высокую точку горы, высота которой составляет более 5,6 тысяч метров. Именно там он и водрузил знамя супергероев. Зубенко признался, что уже долгое время мечтал побить свой рекорд восхождения на Эльбрус. Поднимался на вершину он в течение почти пяти часов. В последний момент он взял с собой флаг «Мстителей», который и появился на горе.

Позже альпинист шутя заявил о своей боязни касательно того, что пока занимался подъемом, в кинотеатрах могли раскупить все билеты на фильм, в РФ который покажут 29 апреля. Уже серьезно он сказал, что и сам хочет иногда почувствовать себя героем, преодолевая внутренний страх и ставя новые цели.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / Выбор редакции
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Задние сидения авто оказались
В Huawei высказались о водозащите P30
Блогер из США съел 40 000 калорий за
Китайская компания Foxconn готовится к
Обнародовано содержание последнего
В США полиция подстрелила троих детей
Анастасия Цветаева рассказала о своем
Альпинист установил флаг «Мстителей» на
Нейробиологи рассказали о роли сна в
Яна Рудковская призвала остановить
Внедрение 5G может негативно сказаться
Кайли Дженнер стала Капитаном Марвел
«Банный лист на пятой точке»: Саша
Ученые установили причину «кислородной
Елена Летучая дала совет по выбору яиц
В Уганде женщина за 39 лет родила 38
Диетологи рассказали, как правильно
Эмилия Кларк в образе Джона Сноу
В Германии рассказали о важности
Ольга Серябкина продемонстрировала
Жертвы бессонницы не могут справиться с
«Настоящая травля»: Эдгард Запашный
Tobii Aware запретит смотреть в чужой
Эксперты назвали методы «замедления»
Продюсер: Для Лободы история в
Российские ученые впервые напечатают
В эфире «Дома-2» показали крестины сына
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба
Названы самые популярные случаи обмана
Анна Седокова призналась, что у нее
Просмотреть все новости