Альпинист установил флаг «Мстителей» на вершине Эльбруса





Турист смог покорить самую высокую точку горы, высота которой составляет более 5,6 тысяч метров. Именно там он и водрузил знамя супергероев. Зубенко признался, что уже долгое время мечтал побить свой рекорд восхождения на Эльбрус. Поднимался на вершину он в течение почти пяти часов. В последний момент он взял с собой флаг «Мстителей», который и появился на горе.Позже альпинист шутя заявил о своей боязни касательно того, что пока занимался подъемом, в кинотеатрах могли раскупить все билеты на фильм, в РФ который покажут 29 апреля. Уже серьезно он сказал, что и сам хочет иногда почувствовать себя героем, преодолевая внутренний страх и ставя новые цели.