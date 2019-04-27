Яна Рудковская призвала остановить травлю дочери Алсу после победы на шоу “Голос. Дети”

После оглашения результатов голосования пользователи Сети стали возмущаться победе дочери Алсу, подчеркивая, что это стало возможно только из-за известности матери. Максим Галкин заявил, что считает достойным победы другого ребенка, а поста с поздравлениями не наблюдалось у наставницы Абрамовой — Светланы Лободы. Певица обнародовала в Сети снимки с другими участниками проекта. Яна Рудковская не смогла остаться равнодушной к сложившейся ситуации и обратилась к зрителям, осудившим дочь Алсу.Рудковская отметила, что считает достойным награды Максима Ержана, но травля 10-летнего ребенка кажется ей мерзкой и отвратительной. Продюсер попросила прекратить нападки на Микеллу Абрамову, отметив, что произошедшее на конкурсе станет для всех уроком. Рудковская призналась, что в спорте труднее засудить, поэтому она определила своего сына на фигурное катание.