АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Sony представила водонепроницаемую Bluetooth-колонку SRS-XB12
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Кайли Дженнер стала Капитаном Марвел перед премьерой новой части «Мстителей»

Кайли Дженнер перед премьерой фильма «Мстители: финал» примерила наряд персонажа Капитана Марвела, а ее муж Трэвис Скотт Железного человека.
Кайли Дженнер стала Капитаном Марвел перед премьерой новой части «Мстителей»

Показ очередной части популярной кинокартины ожидают миллионы людей по всему миру. Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер решила совместить презентацию «Мстителей» и день рождения супруга, устроив фотосессию в нарядах главных героев ленты.

Рэпер Трэвис Скотт преобразился в Железного человека, а его жена стала Капитаном Марвелом, предварительно покрасив волосы в светлые тона. На дочь Сторми пара надела костюм Тора, сделав после этого общую фотографию на фоне шикарного Ferrari. Подписчики Дженнер пришли в восторг от увиденных кадров, написав ряд комплиментов в адрес знаменитой семьи.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская призвала остановить
Внедрение 5G может негативно сказаться
Кайли Дженнер стала Капитаном Марвел
«Банный лист на пятой точке»: Саша
Ученые установили причину «кислородной
Елена Летучая дала совет по выбору яиц
В Уганде женщина за 39 лет родила 38
Диетологи рассказали, как правильно
Эмилия Кларк в образе Джона Сноу
В Германии рассказали о важности
Ольга Серябкина продемонстрировала
Жертвы бессонницы не могут справиться с
«Настоящая травля»: Эдгард Запашный
Tobii Aware запретит смотреть в чужой
Эксперты назвали методы «замедления»
Продюсер: Для Лободы история в
Российские ученые впервые напечатают
В эфире «Дома-2» показали крестины сына
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба
Названы самые популярные случаи обмана
Анна Седокова призналась, что у нее
Sony представила водонепроницаемую
На Урале после падения с горки погиб
Ирина Салтыкова рассказала, что Юлию
Скотт Уоринг разглядел выходящее из
Бузова живет «на отшибе»: Инсайдеры
Windows 10 будет отображать уведомления
«А нужен ли комментарий?»: Максим
Mail.ru представит летом голосовой
Роберт Де Ниро вновь сделал язвительное
Просмотреть все новости