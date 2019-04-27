Кайли Дженнер стала Капитаном Марвел перед премьерой новой части «Мстителей»

Показ очередной части популярной кинокартины ожидают миллионы людей по всему миру. Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер решила совместить презентацию «Мстителей» и день рождения супруга, устроив фотосессию в нарядах главных героев ленты.Рэпер Трэвис Скотт преобразился в Железного человека, а его жена стала Капитаном Марвелом, предварительно покрасив волосы в светлые тона. На дочь Сторми пара надела костюм Тора, сделав после этого общую фотографию на фоне шикарного Ferrari. Подписчики Дженнер пришли в восторг от увиденных кадров, написав ряд комплиментов в адрес знаменитой семьи.