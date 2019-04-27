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Елена Летучая дала совет по выбору яиц перед Пасхой

Перед наступлением Пасхи Елена Летучая дала совет по правильному выбору яиц. Она рекомендует брать продукцию в бумажной упаковке в торговых точках.
Елена Летучая дала совет по выбору яиц перед Пасхой

Как написала ведущая в микроблоге, потребителям стоит покупать яйца в бумажной упаковке, если они отправились в магазин, а не на рынок. У них при этом имеется выбор между пластиковой и бумажной емкостью. Летучая советует именно последнюю, так как ее делают из сортов макулатуры, уже не пригодных для более ценной продукции. К тому же данная упаковка компостируемая и биоразлагаемая.

Наихудший вариант - вспененный полистирол. Производится он из первичного сырья, содержит токсины и плохо перерабатывается. Елена Летучая просит выбирать правильную упаковку, потому как и такая мелочь может иметь свое значение и оказывать влияние на экологию.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:20

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