Пасха 2019: В какие приметы верят и как отмечают праздник россияне
После Страстной недели у христиан следует главный праздник — Пасха Христова, в связи с чем эксперты подготовили главные правила и приметы проведения мероприятия у россиян. В 2019 году православная Пасха отмечается 28 апреля.
Пасха посвящена евангельскому событию Воскресения Иисуса Христа, а главными атрибутами праздника являются куличи, крашенные яйца и Благодатный огонь. В Великую субботу принято освящать в церкви сдобу и яйца, а ночью — проводить крестный ход. Благодатный огонь символизирует свет божий, а его схождение в Иерусалиме является давней церемонией. Со старых времен верующие приносили из церкви зажженную свечу или лампадку, чтобы поставить перед иконой.
Пасхе предшествует Великий пост, выходить из которого принято кусочком кулича, крашеным яйцом и кагором. На Руси считалось, что скука в этот день может призывать беду, а люди, избежавшие пасхальных визитов и развлечений, вызывали подозрения. На Пасху принято “биться” крашеными яйцами, а также этот атрибут в кармане считался оберегом от болезней и сглаза.
Согласно приметам, всю Пасхальную неделю можно кататься на качелях, что поможет сдуть все грехи. Предки верили, что набранная в этот день из родника вода будет обладать чудотворными силами. В день праздника принято встречать рассвет, чтобы первым увидеть солнце. Считалось, что этот человек не будет знать бед весь год. Люди верили, что рожденные на Пасху дети будут самыми успешными и здоровыми.
Во времена СССР участие в крестном ходе или посещение церкви каралось проблемами на работе или учебе. Поэтому граждане стали посещать в этот день кладбища, что в современности является не совсем правильным выходом. Могилы следует проведывать на Радоницу, которая в 2019 году отмечается 7 мая, но церковь относится с пониманием к появившейся традиции.
Пасха посвящена евангельскому событию Воскресения Иисуса Христа, а главными атрибутами праздника являются куличи, крашенные яйца и Благодатный огонь. В Великую субботу принято освящать в церкви сдобу и яйца, а ночью — проводить крестный ход. Благодатный огонь символизирует свет божий, а его схождение в Иерусалиме является давней церемонией. Со старых времен верующие приносили из церкви зажженную свечу или лампадку, чтобы поставить перед иконой.
Пасхе предшествует Великий пост, выходить из которого принято кусочком кулича, крашеным яйцом и кагором. На Руси считалось, что скука в этот день может призывать беду, а люди, избежавшие пасхальных визитов и развлечений, вызывали подозрения. На Пасху принято “биться” крашеными яйцами, а также этот атрибут в кармане считался оберегом от болезней и сглаза.
Согласно приметам, всю Пасхальную неделю можно кататься на качелях, что поможет сдуть все грехи. Предки верили, что набранная в этот день из родника вода будет обладать чудотворными силами. В день праздника принято встречать рассвет, чтобы первым увидеть солнце. Считалось, что этот человек не будет знать бед весь год. Люди верили, что рожденные на Пасху дети будут самыми успешными и здоровыми.
Во времена СССР участие в крестном ходе или посещение церкви каралось проблемами на работе или учебе. Поэтому граждане стали посещать в этот день кладбища, что в современности является не совсем правильным выходом. Могилы следует проведывать на Радоницу, которая в 2019 году отмечается 7 мая, но церковь относится с пониманием к появившейся традиции.
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Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:00