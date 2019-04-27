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Пасха 2019: В какие приметы верят и как отмечают праздник россияне

После Страстной недели у христиан следует главный праздник — Пасха Христова, в связи с чем эксперты подготовили главные правила и приметы проведения мероприятия у россиян. В 2019 году православная Пасха отмечается 28 апреля.
Пасха 2019: В какие приметы верят и как отмечают праздник россияне

Пасха посвящена евангельскому событию Воскресения Иисуса Христа, а главными атрибутами праздника являются куличи, крашенные яйца и Благодатный огонь. В Великую субботу принято освящать в церкви сдобу и яйца, а ночью — проводить крестный ход. Благодатный огонь символизирует свет божий, а его схождение в Иерусалиме является давней церемонией. Со старых времен верующие приносили из церкви зажженную свечу или лампадку, чтобы поставить перед иконой.
Пасха 2019: В какие приметы верят и как отмечают праздник россияне

Пасхе предшествует Великий пост, выходить из которого принято кусочком кулича, крашеным яйцом и кагором. На Руси считалось, что скука в этот день может призывать беду, а люди, избежавшие пасхальных визитов и развлечений, вызывали подозрения. На Пасху принято “биться” крашеными яйцами, а также этот атрибут в кармане считался оберегом от болезней и сглаза.
Пасха 2019: В какие приметы верят и как отмечают праздник россияне

Согласно приметам, всю Пасхальную неделю можно кататься на качелях, что поможет сдуть все грехи. Предки верили, что набранная в этот день из родника вода будет обладать чудотворными силами. В день праздника принято встречать рассвет, чтобы первым увидеть солнце. Считалось, что этот человек не будет знать бед весь год. Люди верили, что рожденные на Пасху дети будут самыми успешными и здоровыми.
Пасха 2019: В какие приметы верят и как отмечают праздник россияне

Во времена СССР участие в крестном ходе или посещение церкви каралось проблемами на работе или учебе. Поэтому граждане стали посещать в этот день кладбища, что в современности является не совсем правильным выходом. Могилы следует проведывать на Радоницу, которая в 2019 году отмечается 7 мая, но церковь относится с пониманием к появившейся традиции.



 
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Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:00

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