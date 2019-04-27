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Нейробиологи рассказали о роли сна в обучении и работе памяти

Немецкие нейробиологи провели исследование и рассказали о роли сна в обучении и работе памяти. Специалисты установили, что в данных ситуациях работают два участка головного мозга человека: гиппокамп и теменная доля.
Нейробиологи рассказали о роли сна в обучении и работе памяти

Процесс запоминания у людей достаточно сложный, и в нем принимают участие разные отделы и нейроны. Гиппокамп отвечает за краткосрочную память, а теменная доля - кора головного мозга – за долгосрочную. Эти факты известны нейробиологам уже давно, но новое исследование позволило им понять, как происходит «переключение» между двумя этими центрами.

Ученые из Университета Тюбингена предложили испытуемым запомнить порядок из семи слов, после чего давали им отдохнуть 12 часов, а затем повторяли попытки. Одна группа людей в этот промежуток времени спала, а другая – бодрствовала. Активность мозга людей во время их повторных подходов ученые фиксировали с помощью магнитно-резонансного томографа.

У группы испытуемых, которые между процессами обучения и запоминания успели поспать, в мозге наиболее активной была теменная доля, а у тех, кто бодрствовал – гиппокамп. Данные результаты говорят о том, что сон заставляет человека переводить новую информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную, тем самым ускоряя данный процесс. В противном случае работа гиппокампа продолжается, что замедляет окончательное усваивание знаний. Нейробиологи отмечают, что студентам перед важным экзаменом нужно хорошо выспаться, иначе их мозг быстро забудет новые сведения.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:53

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