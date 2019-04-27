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В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей

Жительница Уганды Мариам Набатанзи за 39 лет родила 38 детей. Из-за особенностей организма у нее каждый раз на свет появлялось больше одного ребенка.
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей

Многодетная мать проживает вместе с детьми в нескольких небольших домах возле кофейных плантаций, ее муж бросил семью. Практически все заработанные деньги африканка тратит на питание, медицинские препараты и одежду для детей, которых ей приходится воспитывать самой.

Старший ребенок говорит, что матери приходится все время трудиться, чтобы прокормить семью. Дети всегда помогают ей по домашнему хозяйству. Для этого у них имеется особенный перечень, где указаны обязанности для каждого из детей.



 
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В мире / Военная операция в Сирии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:15

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