В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей
Жительница Уганды Мариам Набатанзи за 39 лет родила 38 детей. Из-за особенностей организма у нее каждый раз на свет появлялось больше одного ребенка.
Многодетная мать проживает вместе с детьми в нескольких небольших домах возле кофейных плантаций, ее муж бросил семью. Практически все заработанные деньги африканка тратит на питание, медицинские препараты и одежду для детей, которых ей приходится воспитывать самой.
Старший ребенок говорит, что матери приходится все время трудиться, чтобы прокормить семью. Дети всегда помогают ей по домашнему хозяйству. Для этого у них имеется особенный перечень, где указаны обязанности для каждого из детей.
Многодетная мать проживает вместе с детьми в нескольких небольших домах возле кофейных плантаций, ее муж бросил семью. Практически все заработанные деньги африканка тратит на питание, медицинские препараты и одежду для детей, которых ей приходится воспитывать самой.
Старший ребенок говорит, что матери приходится все время трудиться, чтобы прокормить семью. Дети всегда помогают ей по домашнему хозяйству. Для этого у них имеется особенный перечень, где указаны обязанности для каждого из детей.
В мире / Военная операция в Сирии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:15