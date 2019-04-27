В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей





Многодетная мать проживает вместе с детьми в нескольких небольших домах возле кофейных плантаций, ее муж бросил семью. Практически все заработанные деньги африканка тратит на питание, медицинские препараты и одежду для детей, которых ей приходится воспитывать самой.Старший ребенок говорит, что матери приходится все время трудиться, чтобы прокормить семью. Дети всегда помогают ей по домашнему хозяйству. Для этого у них имеется особенный перечень, где указаны обязанности для каждого из детей.