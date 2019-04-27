Tobii Aware запретит смотреть в чужой монитор во избежание кражи приватных данных
Новая программа блокирует монитор в то время, когда пользователь не смотрит в него. Разработка Tobii Aware не даст возможности чужим лицам увидеть приватные сообщения владельца.
Обновленная версия приложения Aware применяет камеру Hello, которая помогает блокировать дисплей ПК, когда им не пользуется юзер. Также монитор способен в автоматическом режиме затемняться, дабы впустую не расходовалась энергия, и регулировать яркость для удобства работы.
Программа Tobii станет хранить информацию о времени функционирования экрана, дистанции до него и перерыве, сделанном в последний раз.
Например, владелец техники узнает степень надобности пойти на перерыв. Несмотря на то, что ПО не привязывается к определенному устройству, имеется демонстрационное оборудование Lenovo’s Yoga A940.
Обновленная версия приложения Aware применяет камеру Hello, которая помогает блокировать дисплей ПК, когда им не пользуется юзер. Также монитор способен в автоматическом режиме затемняться, дабы впустую не расходовалась энергия, и регулировать яркость для удобства работы.
Программа Tobii станет хранить информацию о времени функционирования экрана, дистанции до него и перерыве, сделанном в последний раз.
Например, владелец техники узнает степень надобности пойти на перерыв. Несмотря на то, что ПО не привязывается к определенному устройству, имеется демонстрационное оборудование Lenovo’s Yoga A940.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:25