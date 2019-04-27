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Tobii Aware запретит смотреть в чужой монитор во избежание кражи приватных данных

Новая программа блокирует монитор в то время, когда пользователь не смотрит в него. Разработка Tobii Aware не даст возможности чужим лицам увидеть приватные сообщения владельца.
Tobii Aware запретит смотреть в чужой монитор во избежание кражи приватных данных

Обновленная версия приложения Aware применяет камеру Hello, которая помогает блокировать дисплей ПК, когда им не пользуется юзер. Также монитор способен в автоматическом режиме затемняться, дабы впустую не расходовалась энергия, и регулировать яркость для удобства работы.
Программа Tobii станет хранить информацию о времени функционирования экрана, дистанции до него и перерыве, сделанном в последний раз.

Например, владелец техники узнает степень надобности пойти на перерыв. Несмотря на то, что ПО не привязывается к определенному устройству, имеется демонстрационное оборудование Lenovo’s Yoga A940.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:25

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