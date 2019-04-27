Жертвы бессонницы не могут справиться с позорными ошибками прошлого





Специалисты отмечают, что изучение бессонницы является одним из главных приоритетов современной науки и медицины, так как многие люди страдают от нее. В этот раз ученые из Нидерландов решили изучить не причины, а последствия проблем со сном. Оказалось, что во время отдыха мозг людей занимается изучением и принятием негативного и позорного опыта, имевшегося в прошлом человека. Поэтому здоровый и крепкий сон помогает справиться с сильными эмоциями и переживаниями, а утром проблемы могут оказаться уже не такими страшными, как были вечером.Жертвы бессонницы в таком случае становятся более восприимчивыми к позорным ошибкам прошлого, чем обычные люди. Ученые провели эксперимент с участием 57 человек, 27 из которых имели проблемы со сном, а остальные - нет. Их всех попросили рассказать о самых позорных моментах жизни и тех ситуациях, которые они никак не могут забыть. Параллельно с этим специалисты изучали мозговую активность людей.Те из них, кто страдал бессонницей, резко реагировали на свои негативные воспоминания, о чем говорит активность лимбической системы. При этом люди, имеющие здоровый сон, в такой же ситуации были более спокойными и деятельность их мозга менялась незначительно.