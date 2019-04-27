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Жертвы бессонницы не могут справиться с позорными ошибками прошлого

Жертвы бессонницы не могут справиться с позорными ошибками своего прошлого. Ученые из Нидерландов провели исследование и установили, что люди с нарушенным сном острее реагируют на неприятные воспоминания, чем те, у кого таких проблем нет.
Жертвы бессонницы не могут справиться с позорными ошибками прошлого

Специалисты отмечают, что изучение бессонницы является одним из главных приоритетов современной науки и медицины, так как многие люди страдают от нее. В этот раз ученые из Нидерландов решили изучить не причины, а последствия проблем со сном. Оказалось, что во время отдыха мозг людей занимается изучением и принятием негативного и позорного опыта, имевшегося в прошлом человека. Поэтому здоровый и крепкий сон помогает справиться с сильными эмоциями и переживаниями, а утром проблемы могут оказаться уже не такими страшными, как были вечером.

Жертвы бессонницы в таком случае становятся более восприимчивыми к позорным ошибкам прошлого, чем обычные люди. Ученые провели эксперимент с участием 57 человек, 27 из которых имели проблемы со сном, а остальные - нет. Их всех попросили рассказать о самых позорных моментах жизни и тех ситуациях, которые они никак не могут забыть. Параллельно с этим специалисты изучали мозговую активность людей.
Жертвы бессонницы не могут справиться с позорными ошибками прошлого

Те из них, кто страдал бессонницей, резко реагировали на свои негативные воспоминания, о чем говорит активность лимбической системы. При этом люди, имеющие здоровый сон, в такой же ситуации были более спокойными и деятельность их мозга менялась незначительно.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:40

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