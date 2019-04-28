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Певица Пелагея стала лучшей наставницей проекта “Голос. Дети”

Певица Пелагея стала лучшей наставницей проекта “Голос. Дети” согласно зрительскому голосованию. Артистка набрала 56% голосов, несмотря на то, что ее подопечный не смог одержать победу в суперфинале.
Певица Пелагея стала лучшей наставницей проекта “Голос. Дети”

На протяжении 10 недель зрители проекта “Голос. Дети” могли голосовать не только за участников, но и за наставников шоу. Во время финала шоу Дмитрий Нагиев огласил итоги голосования, согласно которым победу одержала Пелагея. Певица сильно смущалась, но отметила, что ей приятно стать лучшей наставницей. Артистка получила 56% голосов, а на сцене ей вручили памятную статуэтку и букет. Пелагея поблагодарила всех, кто за нее голосовал и поддерживал.

Наставница победительницы проекта Светлана Лобода набрала наименьшее количество голосов — 19%. Микелла Абрамова победила в шоу, получив миллион рублей и возможность записать свой первый сингл. Несмотря на то, что голосование проводилось с участием поклонников, публика оказалась возмущена победой дочери Алсу.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:03

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