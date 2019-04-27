Sony представила водонепроницаемую Bluetooth-колонку SRS-XB12





Новая Bluetooth-колонка SRS-XB12 EXTRA BASS имеет защиту динамика класса IP67, что делает его невосприимчивым к воздействию воды и пыли. Новинка получила специальное прорезиненное покрытие, что позволяет надежно держать ее в руках или ставить на скользкие поверхности, например, капот автомобиля. В комплекте покупатель получит съемный ремень, что позволит вешать колонку на предметы интерьера либо носить с собой в руке или на плече. Компания позиционирует новинку как идеального спутника для путешествий в любом климате, именно поэтому она имеет такой перечень характеристик.Главная особенность Sony SRS-XB12 – это качество и громкость звука. Оно обеспечивается технологичными динамиками и дополнительными басами. Для этого специалисты бренда использовали комбинацию новых и проверенных решений в данной областиВ настоящий момент SRS-XB12 EXTRA BASS доступна для покупки только в Индии. Ее цена составляет 3900 рупий или около 3700 рублей по текущему курсу валют. Покупателям предложат большой выбор цветового оформления новинки – черный, красный, синий, зеленый и серый. О поставках на другие мировые рынки пока неизвестно.