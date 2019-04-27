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В эфире «Дома-2» показали крестины сына Алены Савкиной и Ильи Яббарова

В эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск реалити-шоу «Дом-2», в котором наконец-таки продемонстрировали зрителям крестины новорожденного наследника Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и Ильи Яббарова. Выяснилось, что таинство прошло в одном из самых красивых подмосковных храмов.

В эфире «Дома-2» показали крестины сына Алены Савкиной и Ильи Яббарова

Примерно неделю назад в социальных сетях появилась информация о том, что младшая родственница «бренда» телестройки «Дом-2» Ольги Рапунцель крестила первенца. Тогда же стало известно, что Алена за несколько дней до торжества решила поменять крестного отца для Богдана, так как кандидатура Романа Капаклы ее перестала устраивать.

Сегодня в утреннем эфире «Дома-2» показали, как же проходил обряд крещения сына Савкиной и Яббарова. На видео видно, что крестным отцом Богдана стал Алексей Купин, а вот роль крестной мамы Алена доверила своей близкой приятельнице, а по совместительству и коллеге по съемочной площадке реалити-шоу Иване Диловой.

В эфире «Дома-2» показали крестины сына Алены Савкиной и Ильи Яббарова

В свою очередь, родственники Савкиной тоже решили не пропускать такое серьезное событие и приехали в храм с новоиспеченной матерью и кумовьями. В итоге Алену поддерживали родная сестра Ольга Рапунцель с мужем Дмитрием Дмитренко и племянницей Василисой, а также мать Татьяна Владимировна Григорьевская. К слову, Яббаров так и не появился на мероприятии.

Сообщается, что для крестин сына Богдана Алена Савкина заказала профессионального фотографа, который запечатлел самые важные моменты в жизни ее маленькой семьи.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:53

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