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Продюсер: Для Лободы история в «Голос.Дети» закончена

Светлана Лобода не будет больше участвовать в шоу «Голос.Дети». Как выразилась ее продюсер, история проекта закончена для певицы.
Продюсер: Для Лободы история в «Голос.Дети» закончена

В финале конкурса победила дочь Алсу Микелла Абрамова, входившая в команду Лободы. Ее противниками выступали Максим Ержан и Валерий Кузаков. Продюсер поп-исполнительницы Нателла Крапивина назвала юных участников честными, талантливыми и чистыми, а себя счастливой от произошедшего. Она также добавила, что ее подопечная больше не будет участвовать в «Голосе», и попросила не осуждать детей.

Победу дочери Алсу раскритиковали многие зрители. По их мнению, остальные претенденты показали более выдающиеся певческие данные. Первый канал пообещал пересмотреть итоги голосования и прекратил показ фильма о шоу. С таким же предложением выступил Валерий Меладзе. По словам музыканта, у него остался осадок в душе от увиденного. После произошедшего скандала Максим Галкин и Алла Пугачева отказались отправлять своих детей на такие конкурсы.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:07

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