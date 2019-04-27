Продюсер: Для Лободы история в «Голос.Дети» закончена

В финале конкурса победила дочь Алсу Микелла Абрамова, входившая в команду Лободы. Ее противниками выступали Максим Ержан и Валерий Кузаков. Продюсер поп-исполнительницы Нателла Крапивина назвала юных участников честными, талантливыми и чистыми, а себя счастливой от произошедшего. Она также добавила, что ее подопечная больше не будет участвовать в «Голосе», и попросила не осуждать детей.Победу дочери Алсу раскритиковали многие зрители. По их мнению, остальные претенденты показали более выдающиеся певческие данные. Первый канал пообещал пересмотреть итоги голосования и прекратил показ фильма о шоу. С таким же предложением выступил Валерий Меладзе. По словам музыканта, у него остался осадок в душе от увиденного. После произошедшего скандала Максим Галкин и Алла Пугачева отказались отправлять своих детей на такие конкурсы.