Российские ученые впервые напечатают мясо и рыбу в космосе с помощью биопринтера
Российские специалисты в команде с учеными Израиля и США впервые напечатают мясо и рыбу на просторах космоса. Для «создания» продуктов на Международной космической станции (МКС) будут использованы клетки животных и 3D-биопринтер.
Как рассказал в интервью агентству ТАСС Юсеф Хесуани, представляющий лабораторию 3D Bioprinting Solutions, для нового исследования клеточный материал будет направлен на МКС уже осенью. Ученые из Израиля передадут в использование клетки крупного рогатого скота, а эксперты из Соединенных Штатов – материал некоторых пород рыб. Создатели попытаются с помощью мышц, жировой и соединительной тканей добиться максимального сходства вкуса.
По словам собеседника агентства, в космосе планируется проведение еще одного эксперимента в августе. Речь идет о научной работе, предусматривающей распечатку клеток костной и хрящевой тканей человека, щитовидной железы грызуна, искусственной колонии бактерий.
Как рассказал в интервью агентству ТАСС Юсеф Хесуани, представляющий лабораторию 3D Bioprinting Solutions, для нового исследования клеточный материал будет направлен на МКС уже осенью. Ученые из Израиля передадут в использование клетки крупного рогатого скота, а эксперты из Соединенных Штатов – материал некоторых пород рыб. Создатели попытаются с помощью мышц, жировой и соединительной тканей добиться максимального сходства вкуса.
По словам собеседника агентства, в космосе планируется проведение еще одного эксперимента в августе. Речь идет о научной работе, предусматривающей распечатку клеток костной и хрящевой тканей человека, щитовидной железы грызуна, искусственной колонии бактерий.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00