Российские ученые впервые напечатают мясо и рыбу в космосе с помощью биопринтера





Как рассказал в интервью агентству ТАСС Юсеф Хесуани, представляющий лабораторию 3D Bioprinting Solutions, для нового исследования клеточный материал будет направлен на МКС уже осенью. Ученые из Израиля передадут в использование клетки крупного рогатого скота, а эксперты из Соединенных Штатов – материал некоторых пород рыб. Создатели попытаются с помощью мышц, жировой и соединительной тканей добиться максимального сходства вкуса.По словам собеседника агентства, в космосе планируется проведение еще одного эксперимента в августе. Речь идет о научной работе, предусматривающей распечатку клеток костной и хрящевой тканей человека, щитовидной железы грызуна, искусственной колонии бактерий.