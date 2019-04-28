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20 млн геймеров предпочтут консоли вместо ПК через несколько лет

К 2022 году 20 миллионов любителей видеоигр на ПК станут пользоваться консолями. Такой прогноз сделали в компании Jon Peddie Research.
20 млн геймеров предпочтут консоли вместо ПК через несколько лет

Эксперты предполагают, что новая серия приставок окажется последней, а любители игр будут полноценно пользоваться компьютерами, но представители компании считают иначе.

Они заявили, что в следующие годы стоит ожидать появления большого числа пользователей, и на это указывает ряд факторов. К примеру, ныне имеется стагнация на рынке ПК с практически не увеличивающейся мощностью. Также все больше набирают популярность смарт-телевизоры.

Довольно часто технологические фирмы производят игры на одной платформе, и нередко ею становится консоль. Последнюю будут выбирать юзеры, не владеющие мощными компьютерами. Выбирая между ПК и приставкой, им выгоднее купить вторую в связи с ее более приемлемой стоимостью. При этом сами игры довольно дорогие для PS и остальных платформ.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 01:10

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